Organisatiecomité blikt vooruit op Volendammerdag van komend weekeinde

‘Zet je hul op en kom naar de dijk!’

Komende zondag is het Volendammerdag. Oude tijden zullen weer even herleven om en rond de haven van Volendam. Er staat een uitgebreid programma van activiteiten op de agenda en met de huidige weersvoorspellingen ziet het ernaar uit dat het een prachtige dag gaat worden.

Door Leonie Veerman

,,De weergoden zijn ons inderdaad goed gestemd”, zegt Nico Brinkkemper van Stichting Cultuur Volendam. ,,Qua sfeer kan de dag dus al bijna niet meer stuk.” Afgelopen zaterdag kwam hij met Jos Sondag en Hein Molenaar van vereniging Behoud de Volendammer Botters bijeen op de oude botterwerf op het Slobbeland. Het drietal maakt deel uit van het organisatiecomité van de Volendammerdag en samen stemden ze de laatste zaken met elkaar af, terwijl ze enthousiast vooruitblikten op de festiviteiten van komende zondag.

Traditiegetrouw gaat de Volendammerdag zondag van start met een plechtige Hoogmis in de Sint Vincentiuskerk. ,,Dat blijft altijd erg bijzonder”, zegt Hein Molenaar. ,,Een hele kerk vol met mensen in Volendammer pak, het Volendams Opera Koor op het altaar en hoog van boven bij het orgel, het St. Ceacileakoor. Die samenzang is zo indrukwekkend!”

Als de mis rond elf uur is afgelopen, staat het Tambourcorps Volendam klaar bij de uitgang op het Kerkplein. Nico: “Alle kerkgangers in Volendams kostuum lopen dan via het Doolhof de dijk op, en vanaf daar gaan ze ieder weer hun eigen weg. Dat levert altijd prachtige plaatjes op.”

‘Bijzonder dit jaar

is de officiële onthulling

van enkele bordjes

die Franny Tol heeft gemaakt

voor de botters’

Vervolgens is er van alles te doen op de dijk (zie programma in inzet). Met verschillende optredens en demonstraties, palingrokers, clown Peppino en de Volendammer klederdrachtgroep, is er voor ieder wat wils. Er zal ook een drum & blaasband heen en weer lopen op de dijk en tegen een klein bedrag kun je meevaren met een kwak. Fanfarecorps Wilhelmina viert deze dag haar 100-jarig bestaan in de PX. Om 12 uur wordt de receptie feestelijk geopend met een optreden buiten de PX.

,,Bijzonder dit jaar is de officiële onthulling van enkele bordjes die Franny Tol heeft gemaakt voor de botters.” Jos Sondag licht toe: ,,Dat zijn een soort schilden met alle informatie van de botter erop vermeld. Die worden nu op elke botter geplaatst bij de mast op het voordek. Zo houd je de geschiedenis in leven.”

De veiling van het haringvaatje

Voor de drie heren is het hoogtepunt van de dag ongetwijfeld de veilig van het haringvaatje in de visafslag. ,,De veiling gebeurt volgens het Amerikaanse veilingsysteem. Als iemand 50 euro biedt, en jij biedt 60, kost het je slechts tien euro. Op die manier kan iedereen dus deelnemen”, zegt Hein Molenaar. ,,Na afloop is er voor alle bieders, vrijwilligers en sponsoren de gelegenheid voor een hapje en drankje aan boord van een botter in de haven.”

Burgemeester Lieke Sievers opent de veiling en Cees de Wit zal de boel als veilingmeester begeleiden. ,,Ook als toeschouwer is het dus de moeite waard”, stelt Nico. Inmiddels heeft Jos al een groot aantal bedrijven benaderd om vooraf al mee te bieden op het vaatje. ,,Zo kunnen we gaan starten met een aardig bedrag.”

Het geld dat wordt opgehaald met de veiling gaat naar Stichting Cultuur Volendam en vereniging Behoud de Volendammer Botters. ,,Donaties zijn hard nodig voor het restaureren, beheren en behouden van de laatste vier overgebleven Volendammer Kwakken”, zegt Hein.

Nico vult hem aan: ,,Daarvoor hoef je overigens niet per se bij de veiling aanwezig te zijn. Je kunt ons al steunen vanaf €10,- per jaar.” Red: Dit kan door bijgevoegd formulier uit te knippen en op te sturen. “Overigens zijn we ook voortdurend op zoek naar vrijwilligers die hier op zaterdag met ons de handen uit de mouwen willen steken. Ook jongeren zijn van harte welkom. Op woensdagavond varen we altijd uit met alle vrijwilligers, dus dit is ook een mooie kans om te leren zeilen!

‘Dit is je kans

om nog eens in

klederdracht te lopen!’

Nico: ,,Volendammerdag is niet bedoeld als een extra kermisdag. Natuurlijk weet de jeugd er altijd een mooi feestje van te maken, en dat is natuurlijk geweldig, maar Volendammerdag is erg relaxed, iedereen kan gewoon een loopje maken langs de haven en genieten van de sfeer.” Jos knikt: “Het is echt een dag van saamhorigheid, we vieren de historie maar tegelijkertijd ook het nu, we vieren het dorp dat ons allemaal verbindt. Wij vinden het hier snel gewoon, maar we hebben hier echt een uniek dorp met een geweldige gemeenschap, dat mag best gevierd worden!”

Hein zou het fantastisch vinden als Volendammer dag een dag wordt waarop iedereen weer even in klederdracht loopt. ,,Dan komt er nog meer jeu op de dijk. Toen ik laatst in de Dijk ook een groepje meiden van zo’n jaar of 23 jaar oud aan een tafeltje zag zitten, heb ik ze even aangesproken. Of ze aan hun bap en oma wilden vragen of die nog klederdracht op zolder hebben liggen voor Volendammerdag. Eigenlijk wil ik nu een oproep doen aan iedereen. Trek het gewoon aan zondag!”

Jos trekt even een wenkbrauw omhoog. “Ben je niet bang dat het daar misschien een beetje te warm voor wordt?” Een moment kijken de heren elkaar in stilte aan en dan zegt Hein: ,,Zet in ieder geval die gestreepte baai of hul op!”

Programma Volendammerdag

Zondag 30 juni

09.30 - Heilige mis in de Vincentiuskerk met een unieke samenzang door het St. Ceacileakoor, het Volendams Opera Koor en solisten.

11.00 - Tambourcorps Volendam staat na de viering op het Kerkplein en loopt dan spelend via Doolhof de dijk op en dan langs de haven.

11.30 - Swingende Streetdance van Club & Buurthuis - Inge Leeflang op de loswal tegenover Restaurant De Dijk.

12.00 - Turndemo van Mauritius op de loswal aan de haven; een flitsende show van salto’s met botters op de achtergrond.

12.00 - Een feestelijke muzikale opening door Fanfarecorps Wilhelmina van de 100-jarige jubileumreceptie op de voorstraat van PX.

12.30 - Het Volendams Operakoor o.l.v. Peter Schlamilch, aan de piano Hans van Beelen en sopraan Amanda Key laat u genieten ven de mooiste Italiaanse operamelodieën op de podiumboot ‘Heen en Weer’ van Johan Kakes, tegenover Restaurant Le Pompadour.

14.00 - Veiling haringvaatje in de Visafslag. Opening geschiedt door burgemeester Lieke Sievers en de inspirerende veilingmeester Cees de Wit stuwt de opbrengst, welke ten goede komt aan de verenigingen voor behoud van de Volendammer cultuur. Na de veiling bent u van harte uitgenodigd voor een tochtje op één van de botters.

14.00 - Vrolijke operette- en zeemansliederen op de podiumboot door het Volendams Vocaal Ensemble, o.l.v. Lorenzo Papolo en begeleid op de piano door Carla Braan.

15.00 - De Zangertjes van Volendam o.l.v. Juliette Besijn en pianist Frank Keijzer op de podiumboot.

De prinselijke Hofkapel de Blaoskaffers uit Brabant speelt de hele middag over de dijk van het Noordeinde tot het Zuideinde. Clown Peppino zal voor de jeugd zijn kunsten bij de Visafslag vertonen en kom kijken naar de fraaie kostuums van de Volendammer Klederdrachtgroep in de Visafslag.

De Vereniging Behoud de Volendammer Botters houdt met een grote groep enthousiaste vrijwilligers de Zuiderzeevloot VD54, VD17, VD84, VD172 en VD241 in goede conditie. Vaar mee met een kwak op Volendammerdag!

En natuurlijk zijn de palingrokers actief; ter hoogte van Café Lennons maken ze het visserijplaatje aan de haven compleet.

Info: St. Cultuur Volendam