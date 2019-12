Ziekenviering in Mariakerk werd druk bezocht

Donderdag om 15.00 uur was er in de mooi versierde Mariakerk een Zieken-Kerstviering. Voorgangers tijdens deze mooie en inspirerende viering waren pastoor Stomph en kapelaan Goos. Door het Mariakerkkoor onder leiding van dirigent/organist Guillermo Brachetta werden mooie kerstliederen gezongen.

Het was voor het koor een mooie opwarmer voor de komende Kerstdagen. De Ziekenviering werd druk bezocht. De priesters en lectoren gingen langs de kerkbanken om de gelovigen de hand te schudden en de ‘Vrede van Christus’ te wensen. Ook de H. Communie werd in de kerkbanken aan de bezoekers uitgereikt.

Na afloop was er gelegenheid om achter in de kerk en bij de kerstkribbe koffie met een kersttraktatie erbij te nuttigen. Hier werd goed gebruik van gemaakt en zo konden de kerkgangers even bijpraten.