Ziekenviering op Witte Donderdag druk bezocht

Op Witte Donderdag was de Mariakerk heel goed gevuld tijdens de Paas-Ziekenviering. Voorganger was Pastoor Eric van Teijlingen en de zang werd verzorgd door het koor Forever Young o.l.v. Monique Molenaar-Sombroek.

Heel mooi werden de toepasselijke songs door het koor vertolkt en na afloop was er voor de koorleden een welverdiend applaus. Na afloop van de mooie viering was er achter in de kerk gelegenheid om koffie te drinken en hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Verder kregen allen bij het verlaten van de Mariakerk een roos aangereikt.