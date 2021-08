Piet Karregat debuteert met folkplaat ten behoeve van PCD-onderzoek

Ziekte omzetten naar (muzikale) bijdrage

Piet Karregat (41) bracht onlangs een eerste album uit onder zijn eigen naam. ‘Bijna Alles Goed’ heet het werk waar ‘New Folk Sounds’ al positief over schreef. Voor het eerst trok de Volendammer zelf de kar bij een opnameproces. Daarbij nam hij ook het leeuwendeel van de vocale en instrumentale partijen voor zijn rekening. Het resultaat is een folkplaat met muziek die slechts spaarzaam is bewerkt. Volgens de artiest - die in het dagelijks leven boekhouder is - is dit het beste werk dat hij tot nu toe maakte.

Door Laurens Tol





Piets LP bevat dertien klassiekers die hij in een nieuw jasje stak. Hierbij beperkte hij zich niet tot het Nederlands of het Engels. ‘Das Weiche Wasser’ is een Duitstalig nummer en hij vertolkte twee liedjes van Griekse origine. De in Volendam opgegroeide muzikant werkte eerder al mee aan de totstandkoming van een aantal albums. ‘Bijna Alles Goed’ is het eerste waarbij hij zelf de regie had en het grootste gedeelte zelf inspeelde.

,,Die vorige platen maakte ik allemaal in groepen. Bij deze nieuwe nam ik 80 procent van de instrumenten zelf op”, begint Piet. ,,Ik speelde onder meer banjo, mandoline, bouzouki, fluit, gitaar en ik zong. Niet alles deed ik zelf, want ik riep ook de hulp in van andere gitaristen, andere zangers. En van een pedal steel- en cajonspeler. De Volendammers Kees Plat (Skien) en Jaap Tol (De Bok) maakten onderdeel uit van dit gezelschap.”

Het idee voor een eigen LP ontstond al lang geleden bij Piet. Het draaien van dergelijke geluidsdragers hoort bij een groot deel van de bevolking al een tijd tot het verleden. De in Amsterdam-Zuidoost woonachtige Volendammer blijft zweren bij de langspeelplaat.

,,Je kunt wel zeggen dat ik dertig jaar te laat geboren ben. Dat kun je ook horen aan de muziek. Sommige mensen grappen weleens tegen mij: ‘Piet, dit is maar vijfentwintig jaar oud, dus dan vind jij het niet leuk’. Cd’s heb ik ook nog wel en zelfs cassettebandjes.”

Piet wijst op zijn smartphone die op tafel ligt. ,,Ik heb nu deze, maar eigenlijk gebruik ik liever rooksignalen”, vertelt hij met een glimlach.

De multi-instrumentalist stelt de verkoopopbrengst van zijn muzikale werk beschikbaar voor onderzoek naar de longziekte PCD. Landelijk komt deze erfelijkheidsaandoening zeldzaam voor onder de bevolking, maar in Volendam relatief veel vaker. Piet is er zelf mee begaan en wil graag helpen om onderzoek ernaar te stimuleren. De leefomstandigheden van lotgenoten zouden daardoor kunnen worden verbeterd.

,,PCD loopt als een rode draad door mijn familie heen. Ik ben er een van de Sombroeken, van de ‘Cassen’ en daar leeft het erg. Ook aan de andere kant van mijn familie - de Karregatten - zit het in de genen. In Volendam komt PCD sowieso heel vaak voor en in de rest van Nederland gek genoeg bijna niet. Daarom is er in het AMC een aparte afdeling die Volendamse ziektes onderzoekt. Ik dacht eerst dat het een grapje was, maar het is echt zo. Ze zijn daar gespecialiseerd in PCD.”

De hoofdoorzaak van deze ziekte is dat de trilharen in de longen bij de dragers ervan niet werken. Het is een zogeheten taaislijmziekte die zorgt voor taai en verdikt slijm bij patiënten. PCD heeft veel verschillende uitingsvormen. In welke mate iemand er last van ondervindt, verschilt per persoon. Piets broer leed aan een variant die hem zelfs fataal werd. De aandoening zorgde er bij zijn tante voor dat zij geboren werd met haar hart aan de rechterkant van haar lichaam. Bij Piet uit PCD zich in verschijnselen die in de huidige pandemie bij sommigen tot argwaan kunnen leiden.

,,Naast dat ik niet kan ruiken, ben ik constant verkouden. Voor de buitenwereld althans, want als ik echt verkouden ben, dan ben ik ook echt ziek. Met rennen heb ik waarschijnlijk meer moeite dan andere mensen, al liep ik een paar keer de Dam tot Damloop. Mijn vader en moeder hebben erg ‘bedakt’ met me, om het maar op z’n Volendams te zeggen. Een hartoperatie hielp mij erg, want sindsdien is mijn toestand met sprongen vooruit gegaan.”

Piet heeft contact met Erik Haarman, een belangrijke PCD-onderzoeker. Hij praat deze arts en wetenschapper regelmatig bij over hoe het met hem gaat. Voor onderzoek is budget nodig, een aanzienlijk budget. Piet wil hier met zijn muzikale talent graag een bijdrage aan leveren, al beseft hij dat die een druppel op de gloeiende plaat zal zijn. Toch voelt het voor hem goed dat hij op deze manier het wetenschappelijke werk ondersteunt.

‘Bijna Alles Goed’ kwam tot stand in de periode tussen mei 2020 en februari 2021. Dat is een vrij korte tijd voor een muzikaal project en daar is een reden voor. ,,Dat komt door corona. Er was meer focus om op te nemen en met muziek bezig te zijn. Daarbij had iedereen overal tijd voor. Daardoor gingen alle producers waarmee ik werkte er echt voor zitten. Het was mooi om dat te merken. Er zat geen druk achter dit project en ik gaf mezelf er meer tijd voor. Mijn doel was eigenlijk om het komende december af te ronden, maar het werd eerder.”

Piet nam de kosten voor zijn nieuwe plaat volledig voor eigen rekening. Van meet af aan was het steunen van onderzoek zijn doel, dus eraan verdienen is niet zijn bedoeling. Nu het werk er ligt, is hij er trots op. ,,Als je hoort met wat voor bezieling mensen eraan gewerkt hebben om het zo goed mogelijk te laten klinken, dan krijg je kippenvel. Soms komt er iets uit waarvan je denkt: ben ík dit? Het was mijn doel om het zo puur en ‘folk’ mogelijk te laten overkomen. Niet al te veel effecten dus. Van alles wat ik eerder maakte, ben ik met deze plaat het meest blij. Ik zou zeggen: luister het en oordeel er zelf over.”

De LP Bijna Alles Goed is verkrijgbaar bij Jan Cas Sombroek in Volendam. Bij de fysieke exemplaren zit tevens een link om het werk te downloaden, voor luisteraars die geen platenspeler bezitten.