Herman Runderkamp: een geboren slager…

Zielsgelukkig als mollenvanger

Voor de niet-vegetariërs onder ons stond hij jarenlang bekend als het gezicht van de keurslager in de Van Baarstraat. 61 Jaar geleden werd hij geboren boven de oude slagerij van zijn vader aan de Julianaweg. Herman Runderkamp is slager in hart en nieren, maar hij had als kind nóg een passie. Sinds de Volendammer drie jaar geleden met vervroegd pensioen ging, heeft hij zijn tweede grote liefde nieuw leven ingeblazen. ,,Ik ben zielsgelukkig als mollenvanger”, klinkt Herman trots. ,,Achter de schermen ben ik nog steeds - in een kleine rol - actief bij de slagerij, maar de meeste tijd zit in de mollenbestrijding.”

Door Kevin Mooijer

Als jongetje op de lagere school bracht Herman veel tijd door in de befaamde pulenhokken (eendenhouderij, red.). Samen met herdershond Pilsie – die van beheerder Kees Spijker was – nam Herman het vangen van ratten voor zijn rekening. Hij spendeerde er uren per dag. ,,Pilsie was een expert als het ging om rattenvangen. We hadden er zoveel lol in, dat ik soms niet naar school ging. Ik vond rattenvangen veel leuker!” Als de kleine Herman weer eens niet op school aanwezig was, stond de hoofdmeester bij huize Runderkamp op de stoep. ,,Dan kwam mijn oudste broer me weer halen uit de pulenhokken en moest ik weer de schoolbanken in. Dat was een mooie tijd.”

In diezelfde fase vond Herman nog een adres waar hij ongedierte kon bestrijden. ,,Op de boerderij van Cor Maas aan de Edammerweg leerde ik mollen te vangen. Ik was er enorm goed in en had er veel lol in, maar ik verdiende er niks mee. Dus op mijn vijftiende ging ik mijn vader achterna en werd ik slager.” Omdat Herman op jonge leeftijd als nogal eigenwijs werd ervaren, stond zijn vader erop dat hij eerst ervaring op zou doen bij andere slagerijen. ,,Ik kreeg het vak onder de knie en keerde terug naar het familiebedrijf. Vervolgens heb ik 38 jaar lang als chef in de Van Baarstraat-slagerij gewerkt.”

‘Ik had het erg

moeilijk met die beslissing,

omdat ik toch al

die jaren onderdeel

was geweest van

het familiebedrijf’