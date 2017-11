Kubbinga: het bedrijf van een Volendammer dat is uitgegroeid tot een wereldspeler in kinderfietsen

‘Zien, onderzoeken, durven en doorzetten’

Slechts weinig mensen weten wat zich achter de deuren van het fraaie Kubbinga-pand in Volendam afspeelt. Degenen die het verhaal achter het bedrijf van Edwin Boelsz vervolgens te horen krijgen, staan vaak met open mond te luisteren. En dat is niet heel vreemd. De verslaggever van Nieuw-Volendam ging langs op het hoofdkantoor aan de dijk en kreeg van de Volendamse eigenaar een uniek kijkje in de keuken. ,,De rode draad van dit verhaal bestaat uit vier woorden: zien, onderzoeken, durven en doorzetten.”

Op de begane grond van het Kubbinga-kantoor in Volendam bevindt zich een showroom van zo’n 220 vierkante meter. Daar staat een klein deel van de producten uitgestald die Edwin in bijna dertig landen verkoopt. Naast de fietsencollectie staat er een breed sportassortiment uitgestald, waaronder voetballen, volleyballen, keepershandschoenen, fietshelmen en autopeds. Over getallen zal de 48-jarige ondernemer zich nooit uitlaten, maar het is bekend dat er alleen al van de ballen jaarlijks vele honderdduizenden over de toonbank gaan. En dan is dat ‘slechts’ een bijproduct van Kubbinga BV. Het bedrijf regelt bijvoorbeeld ook de merchandising van Nick & Simon en FC Volendam. En Edwin was zelf nauw betrokken bij het marketingplan rond “2 Kleine Kleutertjes” van Monique Smit, dat mede dankzij hem dubbel platina won.

’Op een gegeven moment

gaat dat spinwiel

zo hard draaien

dat je soms bijna je

eigen ogen niet kunt geloven’

Het belangrijkste visitekaartje van Kubbinga zijn de kinderfietsen. Edwin en zijn medewerkers ontwerpen die fietsen allemaal zelf en laten ze in de Filipijnen vervaardigen. Vanuit daar worden ze vervolgens naar allerlei landen geëxporteerd: van Letland en Duitsland tot Italië en Frankrijk. Daarnaast beschikt Kubbinga ook over een gigantische eigen bedrijfsruimte in Purmerend. Vanuit die plek worden alle producten in heel Europa verzonden. Het gaat met duizenden per dag. Het valt dus wel te begrijpen dat hier een geoliede machine voor nodig is. Eén logistiek foutje kan al heel veel problemen veroorzaken.

Spinwiel

De fietsenverkoop van Kubbinga BV is in de loop der jaren uitgegroeid tot een miljoenen-business. Merken als Disney, Universal, Dreamworks, Nickelodeon en Nike (FC Barcelona en Manchester United) willen allemaal samenwerken met het bedrijf in Volendam. Toch is de eigenaar zelf de eerste om te zeggen dat hij het niet altijd even makkelijk heeft gehad. Je wordt immers niet zomaar een gevierde zakenman. ,,In de beginfase heb ik vele nachten wakker gelegen”, bekent het neefje van topondernemer Bart Smit. ,,We leverden toen al aan grote bedrijven als Aldi en Kruidvat. Daar waren gigantische bedragen mee gemoeid en dat brengt risico’s met zich mee. In die periode heb ik af en toe gedacht: ga ik hier wel mee verder? Want wakker liggen is niet fijn. Maar dan kreeg ik daarna toch weer de voldoening om door te gaan, omdat we bijvoorbeeld een nieuw product op de markt brachten en nieuwe klanten erbij kregen. En dan op een gegeven moment - als je maar lang genoeg blijft volharden - gaat dat spinwiel zo hard draaien, dat je soms bijna je eigen ogen niet kunt geloven.”

In de Filipijnen werken meer dan duizend mensen aan de fietsvervaardiging van Kubbinga. Edwin en zijn collega’s geven bij hun partners in Zuidoost-Azië precies aan hoe ze de fietsen willen hebben; van schroefje en kleur tot eindproduct. Zelf gaat hij drie keer per jaar op bezoek in de Filipijnen en daarnaast is er veel contact via Skype en WhatsApp. Boelsz: ,,Toevallig heb ik dit jaar voor het eerst mijn vrouw en kinderen meegenomen naar de Filipijnen. Zij vonden het ook bijzonder om te zien wat daar gebeurt. Het gaat allemaal enorm gestructureerd.”

‘Je moet als

eindverantwoordelijke dingen

uit handen kunnen geven

en iedereen laten doen

waar hij of zij goed in is’

Edwin bemoeit zich zelf niet met het productieproces. ,,Daarin zijn andere mensen gespecialiseerd, dus dat laat ik aan hen over. Je moet als eindverantwoordelijke dingen uit handen kunnen geven en iedereen laten doen waar hij of zij goed in is, vind ik. Ik wil juist dat mijn werknemers meedenken. Geef het aan als je denkt dat iets beter kan en probeer het uit. Daar kun je als bedrijf beter van worden. Natuurlijk moet je ook weleens aan de handrem trekken, maar daarvoor ben je uiteindelijk de baas.”

Berlijnse Muur

Kubbinga levert vele tientallen soorten kinderfietsen in nog veel meer verschillende kleuren en maten. Om maar te zwijgen over de driewielers, loopfietsen, autopeds, skelters en fietsonderdelen die daarnaast nog worden verkocht. Voor Kubbinga is de fietsverkoop sinds een jaar of tien echt booming, maar dat is niet altijd zo geweest. Daarvoor hebben Edwin en zijn werknemers bergen moeten verzetten. ,,Ik begon als tiener met een interne opleiding bij het concern van Blokker”, blikt de leider van het bedrijf terug op het begin van het succesverhaal. ,,Blokker kocht in die tijd al heel veel speelgoed in bij Kubbinga, toen nog een speelgoedverkoper. Kubbinga had de exclusieve verkooprechten van speelgoed in Oost-Duitsland. Met andere woorden: elk bedrijf dat in Oost-Duitsland speelgoed kocht, klopte bij Kubbinga aan. Totdat in 1989 de Berlijnse Muur viel en Kubbinga uiteindelijk zijn exclusieve verkooprechten van speelgoed verloor. Daarna vielen hun fabrieken om als dominostenen. Ze moesten dringend in actie komen om het bedrijf overeind te houden. Dat was het moment waarop Leo Kubbinga mij vroeg om hem te helpen.”

‘Later kwam ook Ferrari,

waarvoor we immens veel fietsen

hebben geproduceerd’

Normaal gesproken mocht een belangrijke speler van Blokker nooit zomaar naar een verkopende partij, want ze wilden hun expertise liever niet uit handen geven. Maar de eigenaars van Blokker en Kubbinga waren bevriend met elkaar en Kubbinga verkeerde in nood, dus dit was een uitzondering op de regel. Zo kwam Edwin in 1993 bij Kubbinga in dienst. ,,Ik ben eerst gaan kijken naar de outdoor-ballen die ze verkochten. Die ballen werden meestal gemaakt in Pakistan. Ik liet die producenten naar Nederland komen, totdat wij letterlijk álle trucjes in de balproductie kenden. Toen we daar achter waren, konden wij steevast onder de prijs van de concurrentie duiken, omdat we precies wisten welke trucjes zij toepasten. Zo groeide de verkoop van een paar duizend ballen per jaar tot het grote volume dat het nu is.”

Qua verkoop zit Kubbinga momenteel in de top van de Benelux. Kubbinga levert tientallen soorten ballen onder de merknaam E&L Sports, vernoemd naar Edwin Boelsz en voormalig Kubbinga-eigenaar Leo Kubbinga.

Corvino

Stap één was dus gezet, waarna Boelsz op zoek ging naar het volgende punt van verbetering. ,,Kubbinga had op dat moment één fietsje in het assortiment. Dat ontwierpen ze voor Loekie, een kinderfietsmerk. Loekie had destijds amper concurrentie, het was een soort monopolist. Dat vond ik opvallend, dus ik analyseerde het. Wat doen zij en hoe kunnen wij ze aanvallen? We zijn eerst gaan samenwerken met een Italiaanse partner, maar die leverde speelgoedkwaliteit. Enige tijd later waren we op een fietsbeurs en daar stond een bekende Taiwanese fietsenproducent. Hij kwam naar ons toe, omdat hij wist dat wij inmiddels ook kinderfietsen verkochten. Die Taiwanees had al met Loekie gesproken over een samenwerkingsverband en wilde ook met ons praten. Ik vertelde hem hoe ik dacht dat wij ons product groot konden maken. Dat was eigenlijk heel simpel: zelf ontwerpen, goede kwaliteit leveren en stap voor stap de collectie steeds verder uitbouwen. En kindvriendelijke kleuren, met allerlei versiersels erop en eraan. Dat was er nog niet en dus een onderscheidende factor.”

‘Als er ergens in Europa

een probleem is

en de afstand is overbrugbaar,

dan stap ik meteen in de auto’

De Taiwanese producent was geïnteresseerd en verkoos Kubbinga boven Loekie, puur vanwege het verschil in strategie en ambitie. ,,Na een flinke aanloop qua brainstormen en ontwerpen, zijn we met de verkoop dicht bij huis begonnen: met Bart Smit. Bart had wel interesse, maar wilde onze fietsen alleen verkopen als we een TÜV GS-keurmerk zouden verkrijgen. Simpel gezegd: zo’n keurmerk wijst de koper erop dat een product uitgebreid is getest met betrekking tot veiligheid en kwaliteit. Toen dat was gelukt, kregen we onze eerste order: 480 jongensfietsjes en 480 meidenfietsjes met plastic bandjes. Het merk van die fietsjes was Corvino.”

Intertoys kreeg er al snel weet van en wilde ook een deal met Kubbinga. ,,Zij wilden naast jongens- en meisjesfietsen ook unifietsen. Daarna kwam ook Top1Toys. Zij vroegen als eerste partij om fietsjes met luchtbandjes en metalen spatborden. Daardoor moesten we machines erbij kopen en behoorlijk investeren, maar het lukte en ze deden een eerste bestelling: 478 fietsjes (12 inch). We waren als een kind zo blij.”

Warme broodjes

Kubbinga was aan de betere hand en de fietsjes gingen steeds beter lopen. Vrijwel al het geld dat het bedrijf verdiende, investeerde het in de wederopbouw van zijn fabrieken. ,,We waren alleen maar aan het herinvesteren, om maar aan de vraag te kunnen blijven voldoen”, vertelt Edwin. ,,Na verloop van tijd kwam er ook veel vraag naar autopeds. Wij waren een van de eerste bedrijven die op de markt kwam met de aluminium autopeds die je in elkaar kunt klappen. We verkochten ze goed, maar doordat we er geen patent op hadden aangevraagd, werden ze al snel nagemaakt. Daarom zijn we op een gegeven moment mini-autopeds voor de allerkleinsten gaan ontwerpen. En die hadden we wel vastgelegd, op de juiste wijze. Het alleenrecht was daar.”

‘Wie altijd en ten koste

van alles het onderste

uit de kan wil hebben,

krijgt het deksel op zijn neus’

Edwin wil de naam van het bedrijf niet noemen, maar hij maakte met een partij een deal om binnen twee jaar vele tienduizenden autopedjes af te zetten. Dat was meteen een miljoenenproject en dus een flinke gok. ,,Maar wat er vervolgens gebeurde, was ongelooflijk. Binnen vier maanden hadden we ze al verkocht door heel Europa. Daardoor kwamen we opeens overal binnen en kregen we steeds meer afzetkanalen. Die autopedjes gingen als warme broodjes over de toonbank.”

Ferrari

In januari 2001 nam Edwin het bedrijf over, in 2004 verhuisde het hoofdkantoor van Beverwijk naar Volendam. Ondertussen bleef de productie van kinderfietsen gestaag toenemen. Na Corvino kwam Kubbinga met het fietsenmerk Yipeeh en na Yipeeh kwam Volare. Dat laatstgenoemde merk is inmiddels wereldwijd bekend als de Audi onder de kinderfietsen. ,,De grote doorbraak kwam doordat wij voor een Franse partij speciale Disney-fietsen mochten maken. Die werden overal in Europa verkocht. Disney zelf kreeg daar weet van en benaderde ons met de vraag of wij die producten niet voor hen persoonlijk konden maken. Vanaf dat moment ging het pas echt los. We lieten voor Disney ontzettend veel verschillende soorten fietsen in allerlei kindvriendelijke kleuren vervaardigen. En doordat we voor hen zoveel moois maakten, kwamen ook andere grote merken. Universal, Dreamworks, Nickelodeon. Het mooiste vond ik als voetballiefhebber dat Nike Europe contact met ons opnam. Of we fietsen wilden maken voor grote clubs als Manchester United en FC Barcelona. Later kwam ook Ferrari, waarvoor we immens veel fietsen hebben geproduceerd. We begonnen daar in de Filipijnen met een lege hal en inmiddels hebben we er een tweede fabriek naast staan waarin we sinds twee jaar ook volwassen 28 inch fietsen vervaardigen. Die worden verkocht onder de naam Salutoni. Die fietsen zijn onlangs genomineerd voor De Telegraaf Vrouw Awards.”

Muisjes

De verkoopcijfers van Kubbinga zijn dus in een paar jaar tijd geëxplodeerd. En het einde is nog lang niet in zicht, want Edwin Boelsz zit vol met nieuwe ideeën. Een mooie bijkomstigheid van het succes is dat onlangs bijvoorbeeld ook Huffy Bikes – een van de grootste spelers in de Amerikaanse fietsbranche – contact met Kubbinga opnam. De Amerikanen vroegen aan Edwin of hij voor hen bepaalde fietssoorten in Europa wil wegzetten die Kubbinga zelf niet maakt. ,,Zij vragen ons daarvoor omdat wij een enorm distributiekanaal hebben; van de winkelier op de hoek tot grootwinkelbedrijven”, verklaart Edwin. ,,Bestel je bij ons één fiets, dan heb je hem morgen thuis. En dat is in al die bijna dertig landen het geval. De efficiëntie is zo hoog. Wat Kubbinga tevens vrij uniek maakt, is dat je onderdelen van al onze fietsen kunt opvragen. Al gaat het om een specifiek spatbord van vijf jaar geleden, dan hebben wij dat in Purmerend liggen en versturen we het binnen 24 uur.”

Service is een begrip waar Edwin buitensporig veel waarde aan hecht. ,,Als er ergens in Europa een probleem is en de afstand is overbrugbaar, dan stap ik meteen in de auto om het op te lossen. Of het nou een grote of kleine klant is; we benaderen iedereen hetzelfde en laten niemand vallen.”

Dat is ook een van de redenen waarom bedrijven zo graag met Kubbinga samenwerken. ,,Ik ben zakelijk keihard, maar ook heel menselijk. In een land als Engeland kunnen we bijvoorbeeld veel meer fietsen verkopen, maar ik heb tegen onze vaste partner gezegd: ik blijf met jou samenwerken. Dat klinkt gek, maar ik ben tevreden met wat ik heb en hecht veel waarde aan goede, duurzame relaties met partijen waar je op kunt bouwen, ook met het oog op de toekomst. Ik ben bij wijze van spreken tevreden met dat stukje brood met hagelslag. Een heel brood kan ik toch niet op. Je moet soms ook genoegen nemen met wat je hebt en niet te snel willen groeien. Wie altijd en ten koste van alles het onderste uit de kan wil hebben, krijgt vroeg of laat het deksel op zijn neus. En dan ben je uiteindelijk niet alleen het hele brood, maar ook dat stukje brood met hagelslag kwijt…”

Foto's:

Edwin Boelsz is sinds januari 2001 de eigenaar van Kubbinga BV een wereldspeler in kinderfietsen.

De fabriek in de Filipijnen waar de fietsen worden vervaardigd.

Het belangrijkste visitekaartje van Kubbinga BV zijn de kinderfietsen. Edwin Boelsz en zijn medewerkers ontwerpen ze allemaal zelf en laten ze in de Filipijnen vervaardigen.

Over getallen zal Edwin Boelsz zich nooit uitlaten maar het is bekend dat er alleen al van de ballen jaarlijks vele honderdduizenden over de toonbank gaan bij Kubbinga.