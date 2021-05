Tien jaar na start Fluwelen Revolutie bij Ajax, over de evolutie bij FC Volendam

Zij die zaaien, oogsten lof maar ook kritiek

Onlangs was het vijf jaar geleden dat voetballegende Johan Cruijff overleed en met het veroveren van de nieuwe landstitel door Ajax, werd in de media ook teruggegaan naar tien jaar geleden, toen in Amsterdam de Fluwelen Revolutie aan de hand van ‘de meester’ begon. Op beide momenten werd Wim Jonk, als één van zijn volgers, het woord gevraagd. Een decennium geleden werden onder zijn bewind rigoureuze veranderingen doorgevoerd op De Toekomst en hing Jonk in de gangen van de opleiding onder meer posters op met de woorden ‘met de beste jeugdopleiding ter wereld leiden wij Champions League-winnaars op’. Cruijff en Jonk ruimden het veld in 2015 door een machtsstrijd en konden niet oogsten. Zoals hij het samen met zijn leermeester op macroniveau meemaakte bij het grote Ajax, weet Wim Jonk dat er in zijn huidige (woon- en) werkomgeving van oudsher ook onderstromen kunnen borrelen. Ook nu, bij FC Volendam, worden er keuzes gemaakt die volgens Team Jonk bij de visie en transitie horen. Als dat impopulaire besluiten zijn en het aantal Volendammers neemt door verschillende redenen af, zwelt de kritiek aan en groeit er weerstand. Van buiten, maar ook van binnen de club. In de afgelopen weken ging ‘Team Jonk’ de dialoog aan met supporters en met het bestuur. ,,Dat werkte verhelderend”, zeggen Jasper van Leeuwen (technisch directeur) en Wim Jonk.

Door Eddy Veerman





Er wordt in de jeugdopleiding als bij het eerste elftal veel moois zich- en tastbaar, maar de mens strooit niet altijd met complimenten en het kan niet anders dan dat jullie zelf ook de kritische geluiden mee krijgen?

Jasper: ,,Die geluiden komen ons ook ter ore. Soms bekruipt je het gevoel dat mensen zaken die in positieve zin veranderd zijn, heel snel voor lief nemen als het wat minder gaat.”

Wim: ,,In dat soort tijden gaat het er ook om: wat willen de mensen horen? Wat nemen ze aan van anderen? Er zijn al mooie dingen gerealiseerd. Vanuit de onderbouw – Onder 11 jaar – komen veel jongens vanuit eigen RKAV-jeugd over naar de FC. Er zijn ook jongens, die eerder waren afgevloeid vanuit de FC naar de AV, weer teruggehaald. Dat is onderdeel van de nieuwe weg. Maar als het tegenzit, komen er altijd dingen naar boven borrelen. Dan is het goed om dingen te benoemen. En tijd is een issue. Sommige processen vergen tijd. En kun je dan het grotere plaatje blijven zien?”

Jasper: ,,Met sommige punten kun je iets, soms moet je je afvragen: in hoeverre moet je jezelf er iets van aantrekken, want als je voor de populariteitsprijs gaat, moet je hier niet instappen. Wij willen de lat hoog leggen, anders gaat het de club niet verder brengen. We hebben iets minder dan twee jaar geleden in Spaander en De Jozef tijdens de presentaties aan verwachtingsmanagement gedaan en zo goed mogelijk uit proberen te leggen wat het beleid zou worden, wat de gevolgen daarvan zouden zijn en de geformuleerde doelen te delen met de mensen. Daarin zijn de nuances belangrijk. Bijvoorbeeld als het gaat om het Volendammer gehalte, want wat dat betreft zit er een verschil tussen op de korte termijn en de lange termijn. Maar ook creëren van waarde door extra nadruk te leggen op jonge spelers, de zogenoemde high-potentials, zoals Samuele Mulattieri, die we van Inter Milaan huren. Dat doen we vanuit het participatiefonds en als je zo’n fonds start – dat moest, anders was het sowieso niet gelukt om stappen te maken – dan moet je ook iets terug kunnen betalen aan die investeerders, de mensen die je wilden helpen. Anders ben je die mensen aan het bestelen.”

Boodschapper

,,Wij willen de club helpen, maar we vormen ook een spiegel voor de club. Veel dingen die we doen, zijn bijna het omgekeerde van wat er eerder gebeurde. Soms moet je hard zijn, of het komt hard over. Daarnaast gaat het om het tempo waarin wij denken, de omvang van de ambities en wat daar voor nodig is. Als we dat herhalen, kan dat soms confronterend zijn en dan is het voor de boodschapper nooit prettig, want die gaat te snel. Maar het zijn wel fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden. Wij zijn aangenomen om de club omhoog te trekken én gezond te houden.”

,,De consequentie van het invoeren van een topsportcultuur, is dat het alles en iedereen raakt, van de staf, de spelers tot kantoor en personeel. Wij zijn een soort shocktherapie. Dat waren Johan, Wim en Ruben Jongkind ook bij Ajax. Degene die dat doen, krijgen meestal de stront over zich heen en vervolgens gaan anderen oogsten. Het is dan goed om dingen uit te leggen, dát moet zorgen voor smeerolie in het veranderingsproces.”

Je hebt altijd te maken met ervaringen uit het verleden. Een Volendammer ziet het liefst eigen mensen in het eerste, maar een Volendamse speler staat – omdat hij in het dorp woont – sneller bloot aan kritiek en doet het niet zo gauw goed. Velen van hen voelden zich in de loop der jaren ondergewaardeerd, ook qua salariëring. Vonden dat ze te weinig kansen kregen om zich te bewijzen of dat ze moeilijk weg konden komen naar een andere club. Dat dat op de achtergrond speelt, moeten jullie ook hebben gevoeld. Aan het begin telde de groep nog een rits aan spelers uit eigen dorp. Naast de spelers die afvloeiden, vertrok Joey Veerman al snel, recentelijk gold dat voor Jari Vlak en nu loopt Marco Tol gratis de deur uit?

Jasper: ,,Het lijkt alsof ambitie en angst schuren met elkaar, bij spelers uit eigen dorp. Joey was woest, toen wij een transfer naar Emmen blokkeerden. Wij zagen hem op een middenveld samen met Franco Antonucci doorgroeien naar een niveau dat een grote club hem zou komen ophalen. Toen Heerenveen vervolgens alsnog kwam, was hij – niet dat wij dat te horen kregen – ontzettend blij dat Emmen niet door was gegaan.” Wim: ,,Te vaak heb ik in het verleden gezien dat spelers te snel een bepaalde keuze maakten, wellicht ook onder druk van zaakwaarnemers. Daar sprak ik met Johan ook vaak over. Wij wilden daarom hier meteen een gevoel creëren van samen optrekken, samen het beste pad kiezen en daar open over praten. Zoals dat ook met Micky van de Ven en Franco Antonucci is gebeurd.”

Jasper: ,,Toen we hier kwamen en het elftal bekeken, zagen we dat Marco Tol één van de jongens met potentie was en maakten we de fundamentele keuze om Erik Schouten niet te behouden en vol op Marco in te zetten. We wilden zorgen dat hij een van de sterkhouders zou worden, met achter hem een andere Volendammer, Brian Plat. Bij het praten over het openbreken van zijn contract, kwamen we er niet uit, maar afgelopen zomer kwam Marco bij ons terug en wilde toch blijven. Hebben we weer een verhoogde aanbieding gedaan en hem de tijd gegeven. Onze boodschap was: blijf nog een jaar extra en dan maken we de ontwikkeling af. Dan zou hij op het level zijn, dat neerkomt op potentie top vijf eredivisie. Hij wilde er nog niet op in gaan en heeft een nog hogere aanbieding gekregen, vervolgens gaf hij aan dat hij op dat moment niet bij zou gaan tekenen en zijn opties open hield. We zijn echt pro-actief geweest.”

‘Als je bijtekent

zit je niet gevangen,

maar zo lijkt het bij

sommige jongens

te voelen’

Wim: ,,We zijn met een nieuw Volendam bezig en daar horen dit soort dingen bij. Ik heb een open gesprek met Marco gehad en aangegeven wat ik met hem voor ogen heb en dat ik hem ook wil helpen als hij daarna de volgende stap zou gaan maken. Als je bijtekent zit je niet gevangen, maar zo lijkt het bij sommige jongens te voelen. Het moest een ‘win-win’ worden en dat je op een goede manier Volendam verlaat, waar je dan tien jaar in de opleiding hebt gezeten. Wij stoppen er sinds twee jaar onze ziel en zaligheid in, dan is het teleurstellend dat dorpsgenoten zo vertrekken.”

Jonk hoopt ook op loyaliteit, ook al is hij gepokt en gemazeld in de voetballerij en weet hij – ook uit eigen ervaring – dat loyaliteit in de voetballerij een zeldzaam goed is. In het verleden ging FC Volendam ook niet zo netjes om met de speler en technische man Wim Jonk. ,,Door het podium dat wij spelers in deze twee jaar hebben proberen te geven, zijn die spelers hier gegroeid. Ik probeer ze het gevoel te geven dat we een andere weg zijn ingeslagen, maar daarin hebben we wel elkáár nodig. Met de angst van het niet weg kunnen komen, doen ze zichzelf tekort. Durf groter te denken, want door het spel dat we spelen, worden spelers ook zichtbaarder voor de nóg grotere clubs. Ik ga altijd op de inhoud zitten, praten over met welke wapens een speler zich kan versterken. Ik denk nooit in papier, maar aan de inhoud. Als je dan samen optrekt, krijg je binding met de club, word je een rolmodel voor jongeren en ga je met een goed gevoel weg. Nu lijkt het of er soms verwijdering ontstaat, dat er boosheid heerst. Terwijl ze hier zijn opgegroeid. En we – nogmaals – samen moeten optrekken om het anders te krijgen dan hoe het is gegaan.”

Marco Tol kwam er na zijn mededeling naast te staan?

Wim: ,,Ik heb hem in ons gesprek verteld dat, wanneer hij niet zou verlengen, ik andere keuzes kon gaan maken, voor jongens die ook een goede ontwikkeling doormaken en waar we komend seizoen mee verder gaan, zoals Brian Plat. Brian kreeg corona en heeft daar flinke naweeën van gehad, dus Marco keerde terug. Maar het staat buiten kijf: ik had liever gezien dat Marco had bijgetekend.”

Jasper: ,,Wij hebben soms het idee dat wij meer in de jongens zelf geloven dan zij in zichzelf. Toen het vorig jaar zo goed ging, hoorden wij ook de geluiden van ‘die mannen zijn straks zo weer weg’. Maar Ruben en ik zijn hierheen verhuisd om echt iets neer te kunnen zetten. Het gaat om de mindset. Als je naar de opleiding kijkt, gaat het daar ook om. In die opleiding zit de toekomst van het Volendammer gehalte. Tijdens die hele reis moet de jeugd zich veilig voelen, zich kunnen uiten en een goed gevoel hebben bij de club. Trots zijn dat je daar bij kunt horen en dat je daar iets aan terug wilt geven. Als je die cultuur niet kweekt bij een opleidingsclub, ben je je tijd aan het verdoen. Want dan loopt al je werk gratis weg en kun je niet leven. Daar is tijd voor nodig, ook voor het goed neerzetten van die opleiding. En daar gaan ook wel eens dingen mis.”

,,Jari’s situatie was iets anders. Hij zat in het laatste contractjaar. We hebben dit seizoen geen contracten verhoogd, alleen Josh Flint kreeg, vanwege de Brexit, een klein contractje. Maar er zat een budgettaire rem op vanuit het bestuur. En terecht. Wij hadden Jari er liever bij willen houden, maar Jari was op dat moment geen basisspeler en daar had hij moeite mee. Er stond een laag bedrag in zijn contract om weg te komen, dat is Emmen aan de weet gekomen en dat legden zij neer. We hoopten nog een ‘percentage bij doorverkoop’ te realiseren, maar dat werd door Emmen rigoureus van tafel geveegd. Jari was uiteraard blij.”

Saamhoorgheid

Wim: ,,Dit was een mooie kans voor Jari en die gunde ik hem. Ik vond het wel jammer. Wij willen met elkaar het beste eruit halen, wij zijn Volendam, we moeten die saamhorigheid kweken. Zodat, waar je dan ook terechtkomt, dat je goed met elkaar verder kan. Ik vind het gaaf om te zien welke stappen Joey en Jari maken.”.

Jasper: ,,Wat ik af en toe wel bespeur, is dat Volendammers zoiets hebben van ‘deze club is van ons, wat kom jij van buiten hier doen?’ Dat zijn de bronnen van de onderstroom. Men is niet altijd even warm voor jongens van buiten. Maar die heb je óók nodig. Zeker in de periode totdat de opleiding verbeterd is. We kunnen door uitleg te geven tegenwicht bieden aan die geluiden, maar ik heb niet de illusie dat het gaat verdwijnen. Wat mooi is aan Wim, is dat hij zijn spelers als het ware als zijn kinderen ziet.”

Wim: ,,Die onderstroom, die geluiden, het komt voort uit het verleden. Daarom proberen wij het op te schudden. Voetballers denken vaak in ‘basisspeler zijn’. Maar het gaat om de totale ontwikkeling. Ik heb aan het begin van het seizoen de quote neergehangen: ‘de helft spelen en alles winnen, met goals en assists, of wil je alles spelen en niks winnen’. Dat vinden spelers – als het om de praktijk gaat – lastig. Terwijl, als je in de wereldtop kijkt, speel je ook niet alles. Om zo voor verbinding te zorgen, blijkt moeilijk. Als iemand enkele weken niet speelt, gaat het schuren. Het vergt dus tijd om samen zo te denken.”

Jasper: ,,Daarnaast ontstaat er allerlei beeldvorming. Als je helder bent, Giannis Iatroudis (gehuurd van het Griekse AEK Athene, red.) heeft niet gebracht wat we hoopten, door allerlei redenen. Maar niet alle keuzes geven garantie op resultaat. Als je kijkt naar wat Franco de club teruggeeft: één minuut voor zijn tekenmoment bij Feyenoord kon hij nog bij andere eredivisieclubs tekenen en meteen gaan spelen. Toch koos hij voor nóg een jaar hier. Of Micky van de Ven, die twee jaar geleden door bepaalde mensen binnen de jeugdopleiding nog als een ‘twijfelgeval’ werd gezien, een daarom niet altijd even leuke jeugd hier heeft doorlopen en dat doet ook iets met zo’n jongen. Hij besloot tóch nog bij te tekenen. Om zich hier door te ontwikkelen en dan kan de club er iets aan verdienen. Het loopt niet altijd vlekkeloos. Andere jongens van buiten hebben op en rondom de club niet altijd het gevoel gehad dat ze met open armen zijn ontvangen. Die jongens voelen dat dan ook. Onderstromen zijn er altijd, dat hebben we ook bij Ajax meegemaakt. Maar het wordt hier soms zelfs aan etniciteit gekoppeld, dat vind ik écht kwalijk. Vervolgens ben ik vaak de boodschapper en confronteer mensen er mee. Want dat moet echt veranderen.”

,,Binnen onze strategie doen we twee dingen. In de nabije toekomst moet vijftig procent van de selectie uit zelfopgeleide spelers met een Volendammer gehalte bestaan. Het tweede deel is het internationale netwerk van high-potentials. We hebben nog niet het geld om transfersommen te betalen en moeten nu nog vaak huren. Soms kun je – bij doorverkoop – nog iets verdienen, maar in principe heb je dan niet de opbrengst. Maar ze zijn heel belangrijk voor ons verhaal, want Franco is de reden dat Samuele hier naar toe is gekomen. Denso is ook hierheen gekomen door dat verhaal. In het begin was het zo dat ze voor ons kwamen, omdat we bij Ajax met talenten hadden gewerkt, maar het moet zo worden dat ze hierheen komen omdat ze bij FC Volendam willen spelen.”

‘De boodschap is

dat we intern door

dezelfde bril alles

blijven bekijken en

als er dingen zijn,

dat je dat met

elkaar bespreekt.

Niet dingen

klakkeloos aannemen’

,,Terugkomend op Giannis. Hij is hier bevriend met Samuele. Samu is een supersociale jongen, als hij ziet dat Giannis negatief wordt benaderd, dat helpt het proces niet. Het had immers net zo goed andersom kunnen zijn. Dat proces, dat onderdeel is van een grotere strategie. Zeker als het jonge mensen zijn die van buiten komen, die voor het eerst op zichzelf gaan wonen, moet je ze warm behandelen. Daar gaat ook vijftig procent van mijn tijd heen. Ook al zouden ze niet slagen, moeten we zorgen dat als ze terug gaan – en misschien is het in voetballend opzicht niet gelukt – toch het verhaal vertellen dat ze echt goed behandeld zijn. Toen we laatst in Athene waren, werd er heel positief gesproken over FC Volendam, als een plek waar je leert.”

,,En nogmaals, we halen dat soort spelers niet als we denken dat we de ontwikkeling van een ander tegenhouden. Wij horen de mensen ook praten over Jim Beers, die van hier komt. Als Jim goed is, komt hij er bij, zoals hij recentelijk inviel, óók op het moment dat Giannis er bij was. Daar is Wim vrij in.”

Wim: ,,De boodschap is dat we intern door dezelfde bril alles blijven bekijken en als er dingen zijn, dat je dat met elkaar bespreekt. Niet dingen klakkeloos aannemen.” Jasper: ,,Een voetbalclub is een reflectie van de stad of het dorp waarin het speelt, dat is hier ook zo. Hier heb je veel eigen ondernemers, maar ook het toerisme, die maken Volendam welvarend en voor je die toeristen moet je ook gastvrij zijn. Die combi is sterk. Wat wij proberen, is om de strategie van het sportieve en het zakelijke kloppend te maken, aan elkaar te lijmen. Zodat we niet alleen een platform zijn voor talentonwikkeling, maar sowieso een platform voor duurzame ontwikkeling. Daar zit ondernemerschap in, maar ook internationale openheid. Als je zo gaat denken, gaan veel deuren open en liggen er kansen voor de FC. Het zou zonde zijn dat de onderstroom een sfeertje creëert, waardoor dat geremd wordt.” Wim: ,,Je bouwt niet alles in één jaar op. Het heeft tijdig nodig.”

Jasper: ,,Waarbij het werk onder leiding van Ruben en zijn team, met alle onderbouw- en jeugdtrainers van de FC en AV, echt geweldig is. Dat blijft vaak onderbelicht, want de uitslag daarvan zie je niet in de krant. Maar dat werk is het ultieme bewijs van dat het niet klopt dat mensen denken of beweren dat Jonk en zijn mannen hier voor even zijn en dan weer weg zijn. Want wat is dan ons belang om de ontwikkeling van achtjarigen op te pakken en naar een hoger niveau te trekken? Die jongens gaat Wim normaal gesproken nooit in het eerste zien spelen, dan is hij al weg. Toch steken we daar op meerdere fronten veel energie in. Dat is echt bouwen van onderop en dat is de toekomst van het Volendamse voetbal.”

,,Om de boodschappen die we in Spaander en De Jozef deelden, nog eens voor de geest te halen: we willen een opleidingsclub neerzetten die getakt is aan het internationale. En we gaven aan dat we een probleem voorzagen op de korte termijn. Het eerste elftal stond zestiende en in alle eerlijkheid concludeerden we dat we met de bestaande groep niet konden promoveren. Tijdens de audit die werd gedaan, kwam naar voren dat we ook een issue hadden qua kwaliteit en kwantiteit van Volendammers bij de A-selectie. Dan heb je de middellange termijn, wat zit daar achter en wat we al hadden gehoord werd bevestigd in de audit: slechts tien procent door de hele opleiding was van Volendamse afkomst. Dan kun je wel willen dat er na drie tot vijf jaar een aantal jongens gaan doorbreken, maar dan moeten ze er wel zijn.”

,,Jongens van de RKAV krijgen nu bijvoorbeeld meer kansen bij de FC en op de lange termijn liggen er nieuwe kansen, dan komen er enkele goede lichtingen met meer spelers van Volendamse afkomst. Wij praten steeds over 2030, dat de selectie dan voor vijftig procent of meer uit Volendammers moet bestaan én dat de FC dan linkerrijtje eredivisie moet spelen, met jongens die naar de top van de eredivisie en het buitenland kunnen. Dat is het totale plaatje. Maar het wordt nu soms heel snel platgeslagen, als we niet altijd verder gaan met Volendammers. ‘Ze zouden toch met Volendammers…’ Maar dan verliezen die mensen even de realiteit uit het oog. Was het maar zo, dat ze er waren, dan wordt het werken honderd keer zo gemakkelijk. Kennelijk moeten we dat verwachtingsmanagement steeds herhalen.”

Mindset

Wim: ,,Mensen kijken naar wat nu gebeurt en verbinden daar conclusies aan. ‘Waar is die Griek, waar zijn de Engelsen?’ Het verloopt niet allemaal vlekkeloos en niet alle keuzes zijn meteen al raak. Maar in de top duurt zo’n proces ook lang. En nogmaals, hoe zit je er qua gevoel, qua mindset in? Wat wil je horen? Daarom is het goed om het grotere plaatje weer even voor ogen te houden, dat we weten waar je met elkaar vandaan komt. De reflectie die we toen ook hielden en de uitleg die we gaven, werd begrepen. Dit is een uniek project, maar niet binnen één dag of één jaar geregeld.”

Jasper: ,,Met de doelstelling dat we binnen drie jaar willen promoveren, ontstond er binnen ons eigen team ook enige discussie, maar we hebben onszelf die druk opgelegd, want het getuigt niet van lef als je zegt dat je ‘eens’ wilt promoveren.” Wim: ,,Als je kijkt naar het niveau van sommige wedstrijden, naar welke progressie spelers hebben gemaakt in deze tijd. Noah Fadiga, Gijs Smal, Jari Vlak, Nick Doodeman, Micky, Franco, Marco, spelers die vanuit de situatie waarin ze zaten beter zijn geworden en naar hoger spelende clubs zijn gegaan of gaan. Ze worden zichtbaarder en de club is ook meer zichtbaar geworden. Voor sponsoren en voor supporters hoop ik dat die straks in grote getalen mogen komen en zien.”

Jasper: ,,Ik hoop dat de mensen voelen, zien of doorhebben dat de spelers die hier nu rondlopen, heel bijzonder zijn. Als we de klok vijf jaar verder schuiven, kan het misschien zijn dat ze in de Champions League lopen. Dat is toch mooi, als je dan kunt zeggen ‘die heb ik nog live zien spelen bij FC Volendam’. Daar moeten we ons bewust van worden. Maar het zijn ook jonge jongens, dus hun prestatiecurve kan grillig zijn. Ze maken fouten. Ik hoop dat de mensen straks in het stadion weer kunnen genieten van een mooie mix: een aantal jongens die uit de boezem van de club komen en enkele high potentials. Het enige dat ontbreekt, is een paar ervaren spelers. We hebben alleen Boy Deul. Een grote gebeurtenis was de blessure van Kevin. Dat heeft impact gehad. Want die kan een verlengstuk op het veld zijn.”

Wim: ,,Je ziet heel vaak dat als er dingen gebeuren in de wedstrijden, de stabiliteit heel broos blijkt te zijn, dan raken ze het overzicht kwijt.” Jasper: ,,Wat je dan hoopt, is dat de gezamenlijke groei kan compenseren dat die ene kapitein mist. En zijn gemis heeft als voordeel gehad dat andere jongens vlieguren hebben kunnen maken, zoals Alex Plat, Samir Ben Salam en Calvin Twigt. Dat was anders misschien niet of minder gebeurt.”

‘We moeten wel

aan de ‘jonge kant’

gaan zitten, anders

gaat het niet lukken

en verbrassen we

het geld van het

fonds en worden

die mensen

– terecht – boos’

Wim: ,,Kevin kan op en naast het veld het cement vormen, dat zijn jongens die qua inhoud weten wat er continue wordt gevraagd. Het lijntje is nu vaak te dun. In de eerste kwartier tegen Cambuur speel je best goed, maar als het dan niet jouw kant op valt, wat gebeurt er dan? Dan valt-ie wel bij ons en hoe richt je je dan op? Voetballen is vallen en opstaan. En het gaat steeds om de inhoud. Uiteraard ook om de energie die je er in stopt. Maar uiteindelijk gaat het er steeds om of je situaties samen goed oplost. En dan nóg, als je denkt dat je het hebt opgelost, kan het net weer anders zijn. Soms denk je goed te staan, maar als de tegenstander dan wat anders doet, moet je daar weer samen op kunnen anticiperen. Dan komt een speler misschien in een kettingreactie van ‘shit, ik word uitgespeeld’, of ‘de achterste lijn staat op te grote afstand’. Als je beelden bekijkt, komen die dingen terug en daarom moet je samen volharden in wat je aan het doen bent en het daar met elkaar over hebben. Daar gaat nu voor mij meer tijd en energie in zitten, omdat er geen ervaren spelers in staan. Tussen potentie en voetbalintelligentie ontwikkelen, dat proces vergt tijd. Waarbij je ook te maken hebt met het zelfbeeld van spelers. Hoe kijken ze naar zichzelf en hun intrinsieke motivatie? En hoe staat het met hun omgeving?” Glimlachend: ,,Je wilt je ouders en je omgeving trots maken en als ik naar Volendammers kijk, dat is een trots volk en aan de andere kant is er ook altijd iets te klagen.”

Als Van de Ven, Antonucci, Mulattieri en Tol vertrekken, word je niet ook een beetje slachtoffer van je eigen succes, want voor een speler als Derry John Murkin kan ook belangstelling komen?

Jasper: ,,We hebben onze nek uitgestoken voor Derry, na het vertrek van Gijs Smal. Als linksbuiten zou hij modaal worden, maar nu is hij een speler met een hoge potentie als linksback.” Wim: ,,We kozen er voor om daar niet een ervaren speler voor te halen. Dat is volgens de lijn van je visie. Dat je kiest de potentie van een jonge speler voorrang te geven, in plaats van alles voor de promotie en daarvoor een bak ervaring te halen. Terwijl je dat geen garantie geeft.” Jasper: ,,Dan ga je inderdaad terug naar de strategie en kijk je naar hoe de club er voor stond. Onze opdracht was – mede zelf opgelegd – om in de eerste jaren waarde te creëren voor de club. Ook voor de lange termijn. We moeten wel aan de ‘jonge kant’ gaan zitten, anders gaat het niet lukken en verbrassen we het geld van het fonds en worden die mensen – terecht – boos, omdat we dan een kul verhaal hebben verteld. Maar er zijn altijd mensen die, als ze betrokken raken bij een voetbalclub, gefixeerd zijn op de korte termijn. Alles wat daar mee botst, gaan ze – ook al hebben ze goede intenties – dan voor de voeten gooien.”

Maar het is ook goed dat jullie reflectie ontvangen?

Jasper: ,,Zeker. Maar wij zijn onszelf bewust van de risico’s en keuzes die we maken. Dat maakt Wim zo bijzonder. Want een hele hoop trainers hebben daar lak aan, denken aan presteren op de korte termijn en slaan op tafel om snel wat versterkingen te halen, want dan kunnen ze promoveren. Er zijn weinig trainers die zich kunnen inleven in een lange termijn-plan. Als je kijkt naar alles wat er rondom het eerste elftal en in de jeugdopleiding gebeurt, is er sprake van een gigantisch traject en soms ook een zakelijke transitie. Als dan dingen tegenzitten of bij het vlaggenschip het anders loopt, gaat er onherroepelijk schuring plaatshebben. De transformatie speelt op meerdere vlakken en ik begrijp dat het voor Wim als Volendammer dan soms lastig werken is. Het is een kwetsbaar evenwicht. Daar moeten we, met z’n allen, goed mee omgaan.”

Foto: Jasper van Leeuwen en Wim Jonk flankeren Micky van de Ven in juli 2019, na de ondertekening van diens eerste contract.