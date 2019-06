Zomerfeest bij Berend Botje druk bezocht

Vrijdag van 16.30 tot 19.30 uur vond bij Kindercentrum Berend Botje aan de Keetzijde 18a te Edam het jaarlijkse Zomerfeest plaats. Deze Open Dag was een mooie gelegenheid om kennis te maken met de mogelijkheden voor kinderopvang bij Berend Botje.

In de groepsruimtes konden de belangstellenden een kijkje nemen en aan de pedagogische medewerkers vragen stellen. Over de activiteiten die dagelijks met de kinderen ondernomen worden, werd door hen met veel enthousiasme verteld.

Het was tijdens de Open Dag gelukkig mooi zomers weer, zodat in de tuin van Berend Botje diverse activiteiten plaats konden vinden. Het thema van het Zomerfeest was de Dierenbescherming. De dierenambulance van de Stichting Dierenbescherming uit Purmerend stond naast de entree opgesteld.