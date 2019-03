Zondag 7 april organiseert basketbalvereniging Volendam clinic voor de schoolgroepen 5, 6, 7 en 8

Basketbal is een uitdagende sport, het houd je fit, geeft plezier en gezelligheid. Het leuke van basketbal is dat het een teamsport is en dat je het met kinderen van je eigen leeftijd speelt.

Wat gaan we doen?

We gaan aan de slag met de basis van het basketballen, dribbelen, gooien en vangen. Dat doen we met leuke oefeningen en spelletjes. Aan het einde van de clinic spelen we zelfs wat kleine partijtjes onderling en is iedereen een winnaar.

Locatie en aanmelden

De clinic vindt plaats in de Seinpaal van 10:30 tot 12:00 uur. De toegang is gratis.

Aanmelden kan door een mail met je naam, leeftijd en groep te sturen naar info@basketbalvolendam.nl

Kleding

Het enige waar je zelf voor moet zorgen is een goed humeur en sportkleding. Wij zorgen voor de rest, materialen, ballen enz.. Ook zorgen wij voor iets te drinken en iets lekkers voor in de pauze.

Zijn er nog vragen?

Stuur gerust een mail naar info@basketbalvolendam.nl of kijk op de site www.basketbalvolendam.nl

We kijken uit naar je komst!