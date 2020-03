KIVO en Smit Elektrotechniek slaan handen ineen voor een beter milieu

Zonnepanelen als secundaire arbeidsvoorwaarde

Het principe duurzaamheid houdt de complete westerse wereld al jaren bezig. Ieder jaar worden door overheden en bedrijven - maar ook door particulieren zelf - hogere eisen gesteld als het gaat om het creëren van een groenere wereld. Verschillende bedrijven uit de gemeente Edam-Volendam hebben wat dit betreft al indrukwekkende stappen weten te maken. Zo heeft KIVO Plastic Verpakkingen voor een groot deel van het assortiment het complete productieproces via zogenaamde closed loop oplossing weten in te richten, en timmert Smit Elektrotechniek flink aan de weg door zich te richten op zonnepanelen, laadpalen voor elektrische auto’s, ledverlichting en slim schakelende systemen. Smit is de oplossing voor mkb-bedrijven die zonnestroom op het dak willen genereren. Beide bedrijven hebben halverwege 2019 de handen ineen geslagen om voor het KIVO-personeel tot unieke secundaire arbeidsvoorwaarden te komen.

Door Kevin Mooijer

,,We waren op zoek naar een methode om iets voor en met de KIVO-medewerkers te kunnen bereiken wat betreft duurzaamheid”, vertelt algemeen directeur Robert Kwakman. ,,Al onze bedrijfspanden zijn voorzien van zonnepanelen. Halverwege vorig jaar dacht ik; ‘wat als we zonnepanelen ook voor de medewerkers als secundaire arbeidsvoorwaarde kunnen aanbieden?’ Ik nam contact op met Smit Elektrotechniek om de mogelijkheden te bespreken.”

Samen met René de Koning, directielid van Smit, werkte Robert een plan uit om voor zijn personeelsleden tegen een aantrekkelijk tarief zonnepanelen aan te kunnen bieden. ,,Je kunt het zonnepanelenplan zien als een nieuwe variant van het welbekende fietsenplan of sportschoolplan dat bedrijven hun personeel aanbieden. Naast het feit dat Smit expert is op het gebied van zonnepanelen hebben ze een mooie korting aangeboden voor het plan. KIVO verstrekt de medewerkers een aantrekkelijke lening die over een periode van zeven jaar wordt terugbetaald over het salaris. Een bijkomend voordeel is dat de gebruiker na vijf jaar al winst maakt op de zonnepanelen. En dat is uitgaande van de huidige elektrakosten, die de komende jaren alleen nog maar verder zullen stijgen. Uiteraard zijn de medewerkers tevens vrij om gebruik te maken van de korting door de zonnepanelen direct, zonder lening, aan te schaffen.”