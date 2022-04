Zootje eten weer groot en dankbaar succes

Vanwege de zware storm dreigde het nog even spannend te worden, maar na snel schakelen kon het Zootje Eten op vrijdagochtend verplaatst worden naar de Jozef en en het Nicolaashof. Honderden senioren hebben daar heerlijk genoten van een authentieke, Volendammer maaltijd.

Het Zootje Eten is onderdeel van de Havenfeesten programmering. Om een culturele bijdrage te verzorgen bedacht de organisatie voor de senioren van Volendam om met zijn allen gezellig in de gigantische feesttent een zootje te eten. Helaas gooide de sterke noordoostelijke wind figuurlijk roet in het eten. Binnen de kortste keren werd de Jozef omgebouwd tot Volendams restaurant.



In de Jozef werd de muziek verzorgd door Dos Chicos, met als gasten Jan Mühren en Jan Dulles. In het Nicolaashof was het Janine die, ondersteund door Disco Dobbel, de voetjes van de vloer kreeg.