Zorgeloos op reis met de vertrouwde gezichten van YourTravel

Een groot deel van de wereldpopulatie wacht met smart om weer eens op reis te gaan. Als gevolg van de mondiale coronamaatregelen zijn vele reisorganisaties failliet gegaan. Ook voor D-reizen – dat in Volendam drie vestigingen had - viel op 6 april het doek. Giséla Mühren, Christa de Boer en Angela Grooteman zijn bekende gezichten uit de insolvente vestigingen. Samen hebben ze ruim 85 jaar aan ervaring in de reiswereld. En om hun reislustige klanten van dienst te blijven, hebben ze besloten om niet bij de pakken neer te gaan zitten en alle drie zelfstandig als personal travel agent aan de bak te gaan. ,,Die persoonlijk reisagent is onder meer in de Verenigde Staten en Engeland aan een flinke opmars bezig. Wij hebben ons alle drie bij het YourTravel reisagentschap aangesloten, waardoor we een geweldig assortiment en concurrerende prijzen kunnen garanderen.”

Door Kevin Mooijer





,,In 2019 zijn onze oud-collega’s Mariska Tuijp en Angelique Bootsman ons al voorgegaan”, begint Giséla. ,,Mede door hun positieve ervaringen met YourTravel en de bloeiende carrières die ze als zelfstandige reisadviseurs hebben opgebouwd, hebben wij ook voor deze franchiseorganisatie gekozen. Het was voor ons geen optie om te stoppen na het faillissement van onze werkgever. We hebben nog té veel plezier in ons werk en bovendien zijn er nog zoveel bijzondere bestemmingen om te ontdekken.”

Christa: ,,We merken dat de behoefte om weer eens op vakantie te gaan enorm groeit. Alle drie worden we al veel aangedaan door mensen die weer eens een reisje in het vooruitzicht willen hebben. De eerste afspraken met enthousiaste klanten staan inmiddels dus al. Op maandag 31 mei beginnen we alle drie officieel voor onszelf. En ondanks dat we dat individueel doen, versterken we elkaar wel. Daarnaast hebben we de complete database en het gigantische netwerk van YourTravel tot onze beschikking. Iedere trip kan dus probleemloos naar wens uitgestippeld worden. Van een Europese stedentrip tot een Aziatische rondreis, of van een vriendenvakantie tot een rustgevende cruise, en alles daartussenin.”

Angela: ,,We staan veel met onze klanten in contact via mail en telefoon, maar uiteraard is het ook mogelijk om live af te spreken. We komen graag bij de klant thuis om ze van de beste adviezen en tips te voorzien. Een mooie bijkomstigheid is dat we niet meer aan kantooruren vastzitten. We komen net zo lief ’s avonds of in het weekend even langs. De personal travel agent is eigenlijk de moderne variant van het reisbureau. Het zou altijd al deze kant op gaan, maar vanwege de pandemie is alles in een stroomversnelling geraakt.”

De dames voelen zich als een vis in het water onder de vlag van YourTravel. ,,Het netwerk van YourTravel is echt fantastisch en we kunnen doen wat we écht leuk vinden. En ook niet onbelangrijk; YourTravel is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden, ANVR en Calamiteitenfonds. De laatste houdt in dat de reiziger verzekerd is bij een molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Zo kunnen we toch financiële zekerheid bieden in een onzekere tijd.”

De ervaren reisagenten wijzen als het gaat om de grootste voordelen van hun services naar de concurrerende prijzen en het maatwerk dat ze bieden. ,,Het is voor de klant natuurlijk hartstikke fijn als er één aanspreekpunt is dat alle zorgen uit handen neemt”, verklaart Giséla. ,,Met onze ervaring zijn we in onze nieuwe rol in staat om de gedroomde reis voor iedereen te realiseren. Door het oneindige assortiment en een breed scala aan leveranciers dat we achter ons hebben staan, kunnen we iedere maatwerkreis verwezenlijken. We werken zelfs met lokale agenten die zich overal op aarde bevinden. De commerciële tussenschakels zijn ertussenuit gehaald, om een land of gebied écht in al haar puurheid te ervaren. We staan in contact met de mensen die de reis daadwerkelijk uitvoeren en zitten dus direct bij de bron. Vanwege de korte lijnen is bijna alles mogelijk en komt de klant niet voor verrassingen te staan.”

Christa vult aan: ,,Vanwege het gigantische aanbod dat we bieden, zijn we vaak zelfs nog goedkoper dan de reizen die je op internet vindt. En voor ieder soort reis bieden we onze klanten dezelfde mate van persoonlijke aandacht. Of het nu gaat om een weekje all inclusive, een stedentrip, een vriendenreis, een themareis, een rondreis of een cruise, wij zorgen dat de vakantie geslaagd is.”

