ZVV bekert verder na winst op Futsal Winsum

Het ging allemaal niet zo makkelijk tegen 1e divisionist Futsal Winsum uit Groningen. Winsum was minimaal gelijkwaardig aan ZVV en na de 1-0 van Johan Keizer kregen de Groningers een aantal mooie kansen op de gelijkmaker. Johan Keizer maakte er in samenwerking van Johan Mühren nog voor rust 2-0 van.

Na de prachtige goal van Robin Kwakman leek de wedstrijd gespeeld maar Winsum kreeg door een blunder achterin de geest weer te pakken. Toen het even later zelfs 2-3 werd was er weer van alles mogelijk.

Het was echter Jeroen de Groot die met een vlammend schat de marge weer op twee bracht en het inbrengen van een vliegende keeper bracht wel druk op het Volendamse doel maar opnieuw Robin Kwakman schoof de bal in het lege doel en was de einstand 2-5 bereikt.