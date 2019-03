ZVV haalt bedenkelijk niveau

Het was de wedstrijd om behoud in de Eredivisie veilig te stellen. Tegen het onderaan staande Zeemacht was winst voldoende om de resterende wedstrijden ontspannen uit te kunnen spelen.

ZVV begon uiterst traag tegen een verdedigend Zeemacht en kwam toch op voorsprong door Ron Keizer. Geheel verdiend kwam Zeemacht nog voor rust op 1-1.

Na de pauze was het Danny Tol die ZVV op 2-1 schoot maar even later was het alweer gelijk. Een uithaal op de onderkant lat van Robin Bont, was volgens de fotografen naast het doel over de lijn, maar het spel ging verder. Zeemacht mocht nog drie keer scoren alvorens Daan Appel de 3-5 eindstand op het bord zette.