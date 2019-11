ZVV pakt belangrijke punten tegen Groene Ster

Het was even puzzelen voor coach Hjalmar Hoekema om een waardig team op te stellen voor de wedstrijd tegen het zeeuwse Groene Ster. Frank Bogaard, Ferdy Kaleveld, Jeroen Groot (geblesseerd) en Robin Kwakman (geschorst) zagen hun teamgenoten een goede wedstrijd spelen.

In de 8ste minuut was het Robin Bont die onverwacht uithaalde en de bal in de kruising zag vliegen. Even later was er nog een prachtige kans voor Michael Tol maar de keeper stond in de weg. Toch werd het voor rust nog 2-0 door weer Robin Bont die een vrije trap door de muur joeg.

Een schitterende aanval werd door Johan Mühren breed gelegd op Johan Keijzer en hij wist de 3-0 op het bord te zetten. Met nog tien minuten te gaan werd het toch 3-1 en Groene Ster ging met een vliegende keep spelen. Het was nog even billen knijpen toen de 3-2 werd gescoord maar ZVV pakte verdiende de drie punten.