ZVV verliest bekerduel van Zeemacht

Een gehavend ZVV heeft vrijdagavond met 3-4 verloren van 1e Divisionist Zeemacht uit Den Helder. Zonder Johan Keizer, Danny Tol, Frank Boogaard en keeper Jack Steur had ZVV toch nog het meeste balbezit maar het stug verdedigende Zeemacht wist wel raad met de geboden kansen.

Een prachtige treffer betekende de 0-1 maar een doelpunt van Daan Appel en een van de altijd scorende Johan Muhren bracht de ruststand 2-1 op het bord.

Intussen was ook Jeroen Groot uitgevallen en de thee was waarschijnlijk niet goed gevallen want binnen een paar minuten had Zeemacht al weer twee keer gescoord. Robin Bont kon weer gelijkmaken maar uit een nieuwe counter maakte Zeemacht de winnende treffer.