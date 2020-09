ZVV verliest in laatste seconde

In een gezapige eerste helft waarin ZVV vrijwel gelijkwaardig was aan Hoornse Veerhuys was het hoogtepunt een doelpunt van Thijs Nugter die doelman Jack Steur met een puntertje kansloos liet.

Des te meer spektakel leverde de tweede helft op: na twee minuten was het Robin Bont die een vrije trap snoeihard in de touwen joeg. Daarna zochten beide teams naar de overwinning wat toch voor hachelijke situaties voor beide doelen zorgde. Het was weer Nugter die de Hoornse ploeg aan de leiding bracht maar Johan Keizer zorgde weer voor de aansluiting.

In plaats van het gelijke spel te koesteren zocht ZVV zes seconden voor tijd de aanval, het leed knullig balverlies en met nog 0,2 seconden op het bord scoorde Hoornse Veerhuys het winnende doelpunt.