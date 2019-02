ZVV verrast Hovocubo in tweede helft

In de eerste helft was er voor regerend landskampioen Hovocubo niets aan de hand. De gasten uit Hoorn leidden comfortabel met 0-3, maar in de tweede helft zou alles anders gaan worden.

Aan de hand van de uitblinkende Robin Bont werd er agressief gespeeld, hoog druk gezet en voor iedere bal werd keihard geknokt. Kort na rust was het Robin Bont, die keeper Barry de Wit verschalkte en dit was het sein voor een inhaalrace.

Daan Appel scoorde en Ron Keizer zorgde voor de gelijkmaker. Even later was het weer Robin, die met een geweldige uithaal voor de voorsprong zorgde, maar Hovocubo is niet voor niets regerend landskampioen. Toch wist ZVV te winnen door een benutte penalty van Johan Keizer.