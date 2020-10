ZVV wint na enerverend duel van Feyenoord

Na de winst van vorige week op de Hommel lieten de Volendammers ook in de wedstrijd tegen Feyenoord zien in goede vorm te zijn. Vanaf de start werden de Rotterdammers goed vastgezet.

Johan Keizer zette de verdiende 1-0 op het scorebord maar daarna kwamen de Feyenoorders wat beter in hun spel en was de 1-1 ruststand ook terecht. Na de thee was het alleen ZVV dat voetbalde waarbij Feyenoord iedere beslissing van de scheidsrechters in twijfel trok.

Zo haalden de toch behendige spelers zichzelf uit de wedstrijd en toen Danny Tol 2x achter elkaar scoorde was het hek helemaal van de dam. Het regende gele en rode kaarten en ZVV bleef lekker scoren. Daan Appel, Robin Kwakman, Frank Boogaard, Nick Schilder, Tim Taylor en Kevin Mühren bepaalden de eindstand op 9-1.