Zwaardstraat kleurt rose door bloeiende bloesems

De bloesembomen staan volop in bloei. Her en der kan men in de gemeente de prachtige rose en witte bloesems aan de bomen bewonderen. Bijzonder fotogeniek is nu de Zwaardstraat, waar de roze bloesembomen in bloei staan.

Het is jaarlijks een gewild decor voor de Eerste Communicanten om er fraaie plaatjes te schieten. Omdat er voorlopig nog geen diensten in de kerken mogen plaatsvinden, worden de Eerste Communievieringen opgeschoven.

Lang kan niet meer van de bloesems genoten worden, want zodra er harde wind komt, waaien de bloempjes van de takken en is het vegen geblazen in de tuintjes door de omwonenden.