Zwam op boomstam

Op een van de bomen die staan in de middenberm van de Dijkgraaf Poschlaan groeit op de stam een boomzwam in drie lagen. Welke soort het precies is, dat zullen de plantenkenners onder ons ongetwijfeld weten.

Meestal is het geen goed teken als de zwammen groeien aan de bomen. Het zorgt ervoor dat na verloop van tijd de bomen ziek wordt en uiteindelijk gekapt moet worden. In voorgaande jaren waren er in onze gemeente veel meer boomzwammen op de stammen te zien.

Ondanks dat het voor de bomen zelf geen goede zaak is, is het toch een mooi gezicht.