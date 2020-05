Zwanennesten langs de vijvers

Vorige week plaatsten we een foto van een zwanennest langs het fietspad tussen de kommen van Edam en Volendam tegenover de Kaper. Hier waren door de gemeente hekken om geplaatst, zodat de fietsers en wandelaars niet meer door het zwanenpaar aangevallen worden.

Bij de vijver langs de Mercuriuslaan en langs het fietspad achter de A.P. Schotelstraat hebben zwanenparen in de groenstrook een nest gebouwd. Hier zijn geen hekken om de nesten geplaatst. De zwaan die op het nest zit naast het fietspad, is er moederziel alleen aan het broeden.

Vermoedelijk is de mannetjeszwaan overleden, want deze is al lange tijd niet meer gezien. Door omwonenden wordt de moederzwaan nu van eten voorzien, zodat zij rustig op de eieren kan blijven zitten en niet op zoek moet naar voedsel.