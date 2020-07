Zwarte zwam op boomstam

In de groenstrook tussen de vijver en het fiets-wandelpad langs de Wilgenlaan staat een rij hoge bomen. Op de stam van één van deze bomen zit beneden aan een grote zwarte zwam.

Het is een mooi natuurverschijnsel, maar voor de boom is het eigenlijk geen goede zaak. Het is een teken dat de boom verzwakt is. Door de groei van de zwam, wordt de kern van de stam aangetast.

Er is betrekkelijk weinig tegen de groei van paddenstoelen en zwammen te doen, zodat deze boom uiteindelijk gekapt zal moeten worden.