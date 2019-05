Abbaz zet de Jozef weer op z’n kop

Voor de tiende keer verzorgde de ABBA-coverband Abbaz zaterdagavond een topoptreden in de Jozef. Ook nu zat de zaal weer vol en het werd een mega-succes. Alle bekende tophits van de Zweedse formatie ABBA werden “als het pláátje” door Abbaz nagespeeld.

Het was genieten geblazen voor het publiek. Luidkeels werden de nummers meegezongen en er heerste een topsfeer in de zaal. De liefhebbers van ABBA-muziek worden op hun wenken bediend, want Abbaz zal op zaterdagavond van kermis ook optreden in de Jozef en hier zijn nog kaarten voor verkrijgbaar.

Het belooft dus opnieuw een knalavond te worden met kermis in het Sint Jozef-verenigingsgebouw.