Acht jubilarissen en vier vutters bij HSB Bouw

Vrijdagmiddag vond er in Paviljoen Smit-Bokkum een gezellig samenzijn plaats van HSB Bouw. Acht jubilarissen en vier vroegpensioeners werden door de directie André Vos, Nico Klouwer en Camiel Honselaar in de bloemetjes gezet.

Zeven medewerk(st)ers vierden hun 12,5-jarig jubileum: Wim Aafjes (kraanmachinist), Renate Theune-Baaij (officemanager), Ron Lansing (medewerker werkadministratie), Marcel Ritmeester (ontwikkelmanager), Hilda Koning-Tol (schoonmaakster) en Jurjen Vrijhof (projectmanagement) die niet aanwezig was. 25 jaar in dienst bij HSB is Johan Tol als medewerker materiaaldienst.

Afscheid werd genomen van vier vakmensen die vele jaren bij HSB Bouw werkzaam zijn geweest. Met vroegpensioen gaan: Douwe Wiersma (timmerman), Nico Tuyp (voorman metselploeg), Jan Slotboom (uitvoerder) en Jan Koning (Stuut), meewerkend uitvoerder schilderploeg.