Snelle en vakkundige service wanneer het de klant het beste uitkomt

Adil opent telefoonwinkel PhoneDam aan WJ Tuinstraat

De negentienjarige Adil Chtirimi uit Edam heeft afgelopen vrijdag de telefoonwinkel aan de W.J. Tuijnstraat 14 A heropend. Met deze nieuwe jonge eigenaar heeft de winkel (voorheen de Phone Hospital) ook een frisse nieuwe naam gekregen: PhoneDam.

,,Phone staat voor wat we doen, reparaties van smartphones en tablets, en Dam staat voor Volendam”, zegt de vrolijke Adil, ,,en PhoneDam klinkt bovendien als Volendam.”

Tijdens zijn opleiding in de ICT liep hij al stage bij de Phone Hospital. Later werkte hij als reparateur voor een andere werkgever. Ondertussen groeide zijn liefde voor het vak. ,,Na één jaar lang zes dagen per week gewerkt te hebben voor een baas groeide mijn behoefte om wat voor mezelf te beginnen.”

Bij PhoneDam kan men terecht voor reparaties aan telefoons en tablets. In de winkel zijn ook toestellen en accessoires te koop. De kersverse ondernemer schroeft achter de balie van zijn winkel behendig mobiele telefoon uit elkaar, terwijl hij vertelt hoe hij zich onderscheidt van andere telefoonwinkels: ,,Bij schermreparaties hebben we een wachttijd van dertig minuten. We zijn elke werkdag geopend van 12:00 tot 20:00 uur. Zo kunnen klanten die werkzaam zijn in de omgeving hier tijdens hun lunchpauze of zelfs ook na het werk terecht voor (spoed)gevallen. Ik heb in deze gemeente de beste prijs met de beste kwaliteit.”

Facebookpagina: PhoneDam

Instagram: phone_dam

Aan de website www.phone-dam.nl wordt nog gewerkt

• Ma t/m vrijdag geopend van 12:00 tot 20:00 uur (za van 10:00 tot 17:00)

• Wachttijd bij schermreparaties: 30 minuten

• 24/7 bereikbaar via WhatsApp voor vragen en afspraken: 0624158112