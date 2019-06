Afscheid van Simfa Zwarthoed bij DEEN Havenhof

Vrijdagmorgen zat Simfa Zwarthoed-Burghouts voor de laatste keer achter de kassa bij DEEN Supermarkt in het Havenhof. Een half jaar geleden werd Simfa nog gehuldigd door bedrijfsleider Dave van Beek vanwege haar 25-jarig jubileum in de super. Nu gaat Simfa van haar welverdiende pensioen genieten.

Ruim 25 jaar is zij in de supermarkt aan het werk, waarvan 18 jaar bij DEEN. Er was gebak bij de koffie voor alle medewerk(st)ers tijdens de pauze en door assistent-bedrijfsleider Mike Hoonakker werd een mooie bos bloemen aan Simfa gegeven. Tevens was er van haar collega’s een cadeau.

Zij zien Simfa node vertrekken want ze konden altijd een beroep op haar doen. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar en 4 maanden kan Simfa nu van haar ‘grote vakantie’ gaan genieten.