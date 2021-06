Aftellen richting Olympische Spelen is begonnen

Zaterdag wordt duidelijk of er na handbalster Debbie Bont en kogelstootster Jessica Schilder nog een derde topsportster uit onze gemeente een retourticket naar Tokio weet te bemachtigen, waar van 23 juli tot en met 8 augustus de Olympische Spelen worden gehouden. Het wordt in Rotterdam tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) turnen erop of eronder voor Sanna Veerman, die de bondcoaches moet zien te overtuigen dat ze tijdens de nog resterende maand richting de Spelen zich nog voldoende kan verbeteren.

Door Ringen om Volendam





De 19-jarige turnster leek hard op weg om een vaste kracht binnen de olympische ploeg te worden, toen ze door corona geveld werd. De gevolgen waren voor Sanna Veerman rampzalig, want wekenlang was ze fysiek nergens toe in staat. Pas sinds kort is ze bezig de enorme trainingsachterstand te verkleinen en zich via wedstrijden te verbeteren. Veerman: ,,Hoewel ik twee weken geleden tijdens het eerste OKT niet bij de eerste drie eindigde, had ik wel voor het eerst sinds tijden het gevoel dat ik op niveau aan het turnen was. Ik had gewoon weer zin om mijn beste ik te laten zien; een gevoel dat een tijdje weg is geweest.”

Intussen is ze zich ervan bewust dat plaatsing voor de Spelen nog zwaar genoeg zal worden, maar zo kansloos als Sanna Veerman zich een paar maanden geleden voelde, zo positief kijkt ze nu de toekomst in. ,,Ik voel dat ik aan het groeien ben, ik voel dat het komt.”

Terwijl Sanna Veerman nog in de wachtkamer zit, is de focus van Jessica Schilder al maanden op Tokio gericht. Een aanloop die tot nu toe pieken en dalen kent. Na haar spectaculaire vijfde plaats bij het EK, waar ze met een worp van 18.69 meter moeiteloos de olympische limiet haalde, kampt ze met een terugval. Ook zij kreeg te maken met corona maar, in tegenstelling tot Sanna Veerman, leek Jesscia daar weinig hinder van te hebben. Ze kon zelfs gewoon volgens schema doortrainen.

Alleen heeft dat nog niet tot opvallende verbeteringen geleid. Sterker, er lijkt zelfs sprake van een terugval. Jessica Schilder zei eerder hierover: ,,We hebben de trainingsintensiteit opgevoerd, om zo een buffer voor de Spelen te creëren. De bedoeling is om de nu opgebouwde kracht om te zetten in souplesse.”

Hoewel ze zowel tijdens de Fanny Blankers Koen Games als de wedstrijd om de Gouden Spike als eerste eindigde, kwam ze toch niet in de buurt van de 18 meter. Het afgelopen weekeinde tijdens het EK Landenteams in het Roemeense Cluj wist ze haar prestatiecurve opnieuw niet om te buigen en eindigde teleurstellend als vijfde. Dit voelde als een enorme domper. Jessica: ,,Ik moet dit even verwerken. Het is net of ik er helemaal doorheen zit.”

Een maand voor de Spelen is er voor de 22-jarige Volendamse nog flink wat werk aan de winkel. Maar ook dat is topsport. Het nemen van hobbels en verwerken van teleurstellingen vormen uiteindelijk ook de basis voor succes. Kortom, de volgende stap in de toch al spectaculaire verlopende carrière van Jessica Schilder.

Foto: Jessica Schilder tijdens training in Roemeense Cluj.