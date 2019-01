Robin van Santen verenigt het nuttige met het aangename tijdens cursus in Verenigde Staten

Alles op de rit in Miami Beach

Komende zaterdag keert hij terug naar Nederland, na drie onvergetelijke maanden in Miami Beach. In de fameuze Amerikaanse kuststad volgde Robin van Santen een cursus Engels op een school aan het strand én proefde hij van het populaire uitgaansleven. Daarnaast maakte de 23-jarige Volendammer ook reisjes door andere delen van het land. ,,In het begin dacht ik: deze drie maanden gaan een eeuwigheid duren. Maar het gaat zo snel. De tijd vliegt voorbij.”

Door Nick Tol

Het bevalt dus goed daar?

,,Ja, het is fantastisch hier. Ik geniet er nog steeds van. Ik doe elke dag wel wat leuks, er is telkens weer wat nieuws. Ik zou het niet erg hebben gevonden om nog wat langer te blijven, al heb ik er ook vrede mee om weer naar huis te gaan. Ik heb zin om mijn familie en vrienden weer te zien.”

Hoe is het idee voor deze reis tot stand gekomen?

,,Het was altijd al mijn plan om een mooie reis te gaan maken na het behalen van mijn master fiscaal recht. Afgelopen jaar had ik een werkstudentschap lopen bij een belastingadvieskantoor en daar besefte ik des te meer dat de Engelse taal hartstikke belangrijk is in mijn toekomstige werk. Op een gegeven moment kwam ik deze cursus in Miami tegen. Dat leek me een mooie combinatie tussen het maken van een reis en het werken aan mijn Engelse woordenschat. Zo ging het balletje rollen.”

Missie geslaagd?

,,Zeker. Los van de interessante cursus leer je misschien nog wel meer van de mensen met wie je hier omgaat. Ik deelde een kamer met mensen uit Zweden, Duitsland, Saoedi-Arabië en Rusland. Veel andere talen en culturen waar je normaal gesproken niet zo snel mee in aanraking zou komen. Des te leuker om tijdens zo’n reis met dat soort klasgenoten op te trekken en hun achtergrond te leren kennen en begrijpen. Het ontmoeten van mensen heb ik sowieso ervaren als een van de leukste dingen van deze reis. Bij een van mijn klasgenoten ga ik na deze trip ook op bezoek. In Frankfurt.”

Ook af en toe noodgedwongen van het uitgaansleven moeten proeven?

,,Haha, noodgedwongen inderdaad ja. Mijn vader en wat vrienden vragen weleens gekscherend of er ook nog wordt geleerd in Miami. Ach, je moet het zo zien: ik heb tussen de vier en vijf uur les per dag, van maandag tot en met vrijdag. De school bevindt zich op een prachtige locatie aan het strand. In een tussenuurtje lig ik dus weleens van het zonnetje te genieten. En ik vind het heerlijk om af en toe te hardlopen over de boulevard. Een rondje Katwoude kun je niet voor je plezier doen in deze tijd van het jaar, maar een stukje langs het strand in Miami is allesbehalve een straf. Na afloop lekker tot rust komen in een parkje. En daarna soms op stap met mensen van school. Als je toch in Miami bent, moet je er maar van genieten ook. Het uitgaansleven is hier namelijk fantastisch. En het is nog goed voor mijn Engelse woordenschat ook. Een win-winsituatie, dus…”

Wat bekroon je tot het mooiste moment van je reis?

,,Vooropgesteld ervaar ik deze hele reis als een hoogtepunt. Hier in Miami zijn de mensen heel relaxed. Dat is overigens niet representatief voor het hele land. Ik ben ook in Los Angeles en New York geweest en daar heerst zoveel meer stress. Mijn mooiste moment in Miami beleefde ik rond Thanksgiving. Vlak voor deze nationale feestdag kwam ik in contact met een Amerikaan. Toen hij hoorde dat ik Thanksgiving niet met familie zou vieren, nodigde hij mij en een klasgenoot uit bij hem thuis. Zaten we daar uiteindelijk met zijn familieleden en vrienden te eten en drinken aan zo’n lange tafel. Dat was echt hartverwarmend. Het typeert ook de gemiddelde inwoner van Miami. Over het algemeen zijn ze hier heel open en gastvrij, zeker richting buitenlanders. Al ben ik ook de eerste om te zeggen dat echt niet alles geweldig is geregeld hier. Naast de Lamborghini’s en Ferrari’s zie je namelijk ook veel zwervers liggen op een kartonnetje. De verschillen tussen arm en rijk zijn groot.”

Je hebt zelf ook een goede daad verricht, voor een van je klasgenoten?

,,Klopt ja, dat was geweldig. Er zat een wat oudere man uit Barcelona bij ons in de klas. Hij wilde ons absoluut niet tot last zijn en zonderde zich een beetje af van de rest. Wij vonden dat jammer en probeerden hem juist bij ons te betrekken. Uiteindelijk zijn we met een grote groep naar het schiereiland Key West geweest. Die oudere man ook mee, dus. Achteraf bedankte hij ons. Hij vond het een onvergetelijke dag. Met zo weinig moeite kun je dus al iets moois doen voor een ander.”

Je bent ook op reis door het land geweest?

,,Ja, twee verschillende reizen. Eerst een weekendje naar Los Angeles en Las Vegas. In Los Angeles was ik maar één dag, dat was eigenlijk te kort. Maar Las Vegas was waanzinnig om een keer te ervaren. Alles over de top, overal casino’s en feesten. Dat moet je een keer hebben gezien. Daarna ben ik nog langs de Hooverdam geweest, met zijn prachtige landschap.”

,,Rond de kerstperiode, toen we twee weken vrij hadden van school, heb ik een tweede reis gemaakt. Ik was eerst vijf dagen in New York, waar ik alle toeristische trekpleisters bezocht. Daarna ben ik naar Washington geweest. Ook mooi. En het Mexicaanse Cancun, niet te vergeten. Daar heb ik onder meer oudjaarsavond gevierd en Chichén Itzá gezien, een van de zeven wereldwonderen. Twee jaar terug was ik al eens met vrienden in Mexico en toen ondernamen we weinig culturele activiteiten. Daar had ik achteraf best spijt van. Gelukkig heb ik Chichén Itzá nu alsnog gezien.”

Je bent vaak alleen op pad, nota bene met diabetes type 1. Niet spannend?

,,Dat wordt me vaker gevraagd. Het is wel een beetje spannend, maar soms is het goed om uit je comfortzone te treden. Even over die drempel heen stappen. Ik denk dat je dan een stuk interessantere dingen meemaakt dan wanneer je steeds maar in die comfortzone blijft zitten. Dat heb ik de afgelopen drie maanden eens te meer ervaren. Het wordt vaker gezegd, maar ook ik zou het iedereen kunnen aanbevelen om een reis te maken. Ik vind het echt leerzaam en vooral leuk. En met m’n diabetes gaat het gelukkig ook goed. In het begin was het even wennen door het totaal andere ritme, maar ik heb verder geen noemenswaardige calamiteiten meegemaakt.”

Wat zijn je plannen voor hierna? Je gaat op zoek naar een baan, maar waarin?

,,Ik zie deze reis als het sluitstuk van mijn studententijd. Hierna ga ik op zoek naar het volgende avontuur, maar dan in de zogeheten grotemensenwereld. Ik heb fiscaal recht gestudeerd. Als ik terug ben, ga ik kijken wat er op mijn pad komt. Of een functie in het bedrijfsleven, of bijvoorbeeld een baan bij de Belastingdienst. Ik kan verschillende kanten op en ga er met een open blik in.”

Maar je blijft wel in Nederland?

,,Ja, dat wel. Wonen in Volendam en ergens rond Amsterdam aan het werk. Dat zou perfect zijn.”

Foto's:

Brooklyn Bridge - New York. Gedurende zijn reis rond Kerstmis.

Verkleed als Harry Potter tijdens Halloween.

Times Square - New York.