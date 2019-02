Wietse Bodde op pad met Autorijschool Marianne én nieuwe artiest

Anderhalf miljoen kilometer ervaring

Ze waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nick & Simon én Wietse Bodde, de man die hen in binnen- en buitenland als tourmanager overal begeleidde en naar toe reed. Anderhalf miljoen kilometer, zo heeft hij uitgerekend. ,,Het is niet echt een baan. Je wordt een soort van familie, je zit zo op elkaars lip, het is een hele andere setting dan de gebruikelijke werksituatie. Ik was deel van hen, praatte ook altijd in de ‘wij-vorm’. Je moet er áltijd zijn en dat heb ik altijd gedaan, daar moest ik wel van afkicken.” Afgelopen najaar kwam er een einde aan hun samenwerking. Het was een geluk bij een ongeluk dat hij in 2017 zijn instructeurspapieren had gehaald en zodoende in ieder geval gelijk aan de slag kon bij de autorijschool van zijn vrouw Marianne.

Zijn ervaring op de weg kwam letterlijk en figuurlijk uitstekend van pas. Maar het is nooit zijn intentie geweest om fulltime rijles te gaan geven. In eerste instantie werd dat nu min of meer een must, maar al snel stond de telefoon roodgloeiend. Meerdere artiesten wilden graag zo’n ervaren tourmanager in hun stal hebben.

,,Het rijden heeft een rode draad in het geheel”, verhaalt hij. Toen ik mijn eerste rijlessen kreeg, kwam ik bij Marianne in de auto. Wij hadden een klik”, glimlacht hij. ,,Zij was destijds met haar negentien jaar de jongste instructrice van Nederland. Iets wat nu niet meer kan. Marianne paste destijds al vaak op, op haar neefje Jan Smit. Jan was geregeld bij mijn schoonmoeder te vinden, waar ik ook was.”

,,Toen Marianne en ik in 2003 trouwden, zou Corina Vamvakari in de kerk komen zingen, maar zij bleek helaas onverwachts verhinderd. Daarop zei Jan;’ Nou, dan doe ik dat toch! Maar ik doe het niet alleen, maar mét Simon Keizer.’ Simon kenden wij niet. Ze hebben tijdens de trouwmis alle liedjes gezongen en naderhand kwamen ze zowat dagelijks op de koffie, mede tijdens het proces waarin Simon liedjes schreef voor Jan’s album Jan Smit.com.”

‘Je moet er áltijd zijn

en dat heb ik altijd gedaan,

daar moest ik wel van afkicken’

,,Terwijl Marianne – die reeds jaren haar eigen autorijschool had – en ik wel eens met Jan meegingen naar een optreden en één van ons twee dan reed, was Simon met Nick bezig om voet aan de grond te krijgen. Ik wilde een keertje mee met de twee jongens. ‘Is goed, rij jij maar’, zei Simon. Zo werd ik vaker gevraagd, maar ik stond ook gewoon nog als timmerman op de steiger. Uiteindelijk werd ik hun vaste chauffeur, hun carrière nam ineens een flinke vlucht.”

,,Tijdens die dertien jaar gebeurde het vaak dat Marianne lastig zat met een rijles en het eigenlijk heel handig zou zijn als ik, wanneer ik in die mogelijkheid was, die rijlessen op kon vangen. In 2017 heb ik de papieren gehaald en kon ik wat lessen gaan geven. Zo kwam de cirkel een beetje rond. Dat had ik niet verwacht. Destijds dacht ik: ik ben een druk type en als ik dan iets moet gaan overbrengen aan leerlingen, dat werkt niet. Maar inmiddels ben ik ouder en door mijn ervaring op de weg kan ik wel degelijk iets overbrengen.”

,,Ik zeg altijd tegen leerlingen: autorijden is niks meer dan ver vooruitkijken en wijd scannen. Ik vind het echt leuk. Met jonge mensen werken, die hebben andere ideeën. Neem bijvoorbeeld Geranne Tuijp, een zangeres die aan The Voice Kids meedeed in de tijd dat Nick & Simon erbij zaten. Zij zit nu bij mij in de auto. Ik ben geïnteresseerd in mensen. Ik vind de verhalen leuk van jongeren, die dromen hebben. Dat maakt dit vak ook leuk.”

Waar de ene deur dicht ging, ging een ander open. ,,En het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen ik het bericht naar buiten bracht, werd ik door diverse mensen gebeld uit de artiestenwereld en heb ik ook de clubtour gedaan van zangeres Davina Michelle. Dat kwam ineens op mijn pad. Ik was voornemens om eerst even mijn rust te pakken tot in ieder geval 2019 maar dat is dus duidelijk niet gelukt.”

‘Mooie nieuwe uitdaging

met tourmanagement

van Davina Michelle’

Er waren verschillende mensen in de race om het tourmanagement van Davina te gaan doen. ,,Ze hebben mij boven de rest verkozen. Nu ga ik vanuit mijn eigen onderneming EyeMove Productions het tourmanagement verzorgen van Davina Michelle. Dan is het onder andere mijn taak om de preproductie van alle concerten te verzorgen. Tevens zorg ik ervoor dat alles op locatie geregeld wordt. Een hele mooie nieuwe uitdaging met een enthousiast team jonge mensen met potentie.”

,,Ik heb veel ervaring opgedaan en heel veel geleerd van Jaap en Aloys Buijs. Artiest willen worden, dat moet vanuit hobby en passie ontstaan. Tuurlijk wordt het uiteindelijk werk en word je geleefd, wat je beide – zoveel als je kunt – moet zien te voorkomen. Door de jaren heen leer je wat de valkuilen zijn, mensen kennen waar je goed mee samen kunt werken of misschien beter op een afstand kunt houden. Het is een keiharde business.”

,,Ik kan haar die boodschap meegeven: blijf dicht bij jezelf en doe wat je zelf graag wilt. Ze is een rijzende ster, dan zijn er altijd mensen wie een graantje mee willen pikken. Daarom is het volgen van een eigen visie heel belangrijk.” Naast Davina heb ik inmiddels meerdere artiesten begeleid waaronder zangeres Maan en Fred van Leer.”

,,Ik kan dit alles nu mooi combineren met de autorijschool van Marianne. We hebben onlangs een nieuwe auto aangeschaft. Ik heb mijn draai weer gevonden en zie de leerlingen graag tegemoet in de lesauto. Het is helemaal goed zo.”



Wietse Bodde instrueert zangeres Davina Michelle. Foto: @lindedorenbos.