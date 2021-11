Axento biedt beleggingsproduct voor pensioenopbouw

Volendam beschikt over een hoog aantal ZZP’ers en zelfstandigen. Een aanzienlijk deel van deze groep bouwt geen pensioen op. Voor hen biedt Axento de uitkomst. ,,Speciaal voor mensen met een pensioentekort bieden wij de mogelijkheid om te beleggen voor pensioenopbouw”, begint Laurens Sombroek. ,,Dat geldt tevens voor mensen die wel pensioen opbouwen, maar toch een aanvullend pensioen willen realiseren. Sinds een aantal maanden bieden we, naast onze reguliere beleggingsproducten, het beleggingsproduct voor pensioenopbouw. En dat brengt verschillende fiscale voordelen met zich mee.”

Pensioenbeleggen biedt een aantal fiscale voordelen. ,,Allereerst is de inleg aftrekbaar in box-1. Je kunt je inleg dus als aftrekpost gebruiken bij je belastingaangifte”, zegt Sanne Kwakman. ,,Je betaalt pas inkomstenbelasting in de uitkeringsfase, dus na je AOW-datum. Meestal valt je inkomen op dat moment in een lagere belastingschijf. Je stelt de inkomstenbelasting dus uit naar een later moment, waarop je minder belasting betaalt.” Een ander groot pluspunt zit in de vermogensbelasting. ,,Omdat je pensioenbeleggingen in box 1 zitten, is het bedrag volledig vrijgesteld van vermogensbelasting.”

Voor pensioenbeleggen gelden wel enkele spelregels. ,,Omdat je profiteert van belastingvoordelen mag je niet onbeperkt inleggen. Per jaar kun je een vastgesteld bedrag inleggen dat op basis van je inkomsten en reeds opgebouwde pensioen berekend wordt. Voor de meeste ZZP’ers gaat het om een relatief hoog bedrag, omdat ondernemers niets opbouwen bij een werkgever. Een andere voorwaarde is dat je het bedrag pas mag opnemen op de AOW-datum. En dat is tevens een stukje zelfbescherming. Mensen zijn soms namelijk geneigd om vroegtijdig geld van het pensioen af te snoepen.”

Via een speciale app kan men de beleggingsresultaten op de voet volgen. ,,We werken volgens een heel toegankelijk systeem waarin alles inzichtelijk is”, vervolgt Sanne. ,,Uiteraard komen alle rekeningen op naam van de klanten te staan. Stel dus dat Axento failliet gaat, dan lijdt de klant geen verlies. En in geval van overlijden wordt het vermogen overgeschreven naar nabestaanden. De inleg verdwijnt dus nooit.”

Laurens vult zijn collega aan: ,,Om de risico’s te verlagen kiezen we ervoor om gespreid te beleggen. Axento belegt in bijna 3000 bedrijven die minimaal voldoen aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties, bestaande uit uitgangspunten op gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. De beleggingen zouden dus alleen kunnen verdwijnen op het moment dat alle mondiale multinationals gelijktijdig failliet zouden gaan.”

,,Risicobeheer is iets dat we belangrijk vinden. Natuurlijk treden er schommelingen op bij beleggen, maar afhankelijk van de beleggingstermijn wordt daar op ingespeeld. We werken met de risicoprofielen defensief, neutraal, offensief en zeer offensief. Hoe langer je looptijd is, hoe meer risico je kunt nemen. Dat wil zeggen: het hoogst mogelijke rendement gaat gepaard met risico op de grootste dalingen. Wanneer je de laatste jaren voor je pensioen nadert, bouwen wij dat hoge risico weer af naar neutraal en uiteindelijk naar de defensieve status.”

Ronald Schut licht de situatie toe met een voorbeeld: ,,Stel, je bent dertig jaar en je wilt pensioen opbouwen met ons beleggingsproduct. Maandelijks stort je € 100,- om mee te beleggen. Door de coronacrisis kan de beurs opeens dalen. Dat kan even schrikken zijn, maar je hebt nog minstens 35 jaar te gaan. Eigenlijk maakt het op dat moment dus niks uit dat de koers even daalt. Hij stijgt namelijk vanzelf weer. En wanneer de pensioenleeftijd nadert, bevind je je al geruime tijd weer in defensieve status.”

Bij Axento is het al mogelijk om vanaf € 7500,- te beleggen. ,,Voor pensioenbeleggen is het ook toegestaan om stapsgewijs met kleinere bedragen in te stappen. En uiteraard is een combinatie van pensioenbeleggen en regulier beleggen (box 3) ook mogelijk. Het is onze rol om daar in te adviseren.”

,,Veel mensen hebben ooit een lijfrente met hoge kosten en slechte resultaten aangeschaft”, zegt Ronald. ,,Wij kunnen zorgen dat die lijfrentes kosteloos over worden geboekt naar Axento. De klant heeft daar geen omkijken naar, en dat is gelijk onze grootste kracht. We gaan zo laagdrempelig mogelijk te werk. Ondanks dat we een online vermogensbeheerder zijn, geven we onze klanten toch graag de persoonlijke aandacht die ze nodig hebben. Stap gerust even bij ons binnen, bel ons of kijk op onze uitgebreide website voor meer informatie. Ook kan het verstandig zijn om navraag te doen bij je boekhouder, tussenpersoon of adviseur.”

Axento vermogensbeheer is gevestigd aan de Monseigneur C. Veermanlaan 1G in Volendam.

Ga voor meer informatie naar www.axento.nl of bel 0299 796 061.