Bestraatwerk achter “De Vooruitgang”

In opdracht van Stichting Woningbeheer “De Vooruitgang” en Van Roemburg & Partners aan de Julianaweg, wordt momenteel door de stratenmakers van Marco van der Gracht het wegdek achter het grote kantoorpand opgehoogd en herbestraat.

In de loop der jaren was het wegdek hier tientallen centimeters verzakt en kon men moeilijk met de auto in de achterliggende bedrijfspanden komen. Flinke hoeveelheden zand zijn aangevoerd om de toegangsweg tot de bedrijfsunits alhier, op te hogen.

De parkeervakken en het wegdek, tot aan de Julianaweg, wordt opgeknapt. Naar verwachting eind volgende week komt het bestraten van deze “bochtweg” gereed.