ADVERTORIAL

Bij Drogisterij Jo de Boer al 65 jaar de ideale mix voor een gezonde levensstijl

Woensdag 1 mei is het precies 65 jaar geleden dat Jo en Annie de Boer hun Drogisterij Jo de Boer openden aan de Zeilstraat 10. In dit pand was ervoor een tabakskerverij gevestigd. In de loop der jaren is Drogisterij/Reformwinkel Jo de Boer een begrip geworden. Klanten kwamen uit heel Nederland vandaan. In 2003, vlak voor het overlijden van Jo de Boer, werd de zaak overgenomen door zijn dochters Gon en Anneke. Op dezelfde voet hebben zij de drogisterij en gezondheidswinkel voortgezet. Ook de derde en vierde generatie is al in de zaak werkzaam. Zo blijft het een echt familiebedrijf. Vanwege het 65-jarig jubileum zijn er diverse acties. Zo is er vandaag, woensdag 24 april, de welbekende Puro-Dag en is er 20% korting op alle Puro-producten. Op de feestdag 1 mei a.s. zijn er aanbiedingen en leuke activiteiten voor de klanten.

Door Pius Schilder

Natuurgenezer Jo de Boer een begrip in Nederland

Jo de Boer was aanvankelijk timmerman van beroep. Zijn schoonvader had aan de Haven een drogisterij en zo kwam Jo op het idee om zijn drogisterij-diploma te behalen. Hij was in die tijd een talentvolle turner en deed mee aan de Nederlandse Kampioenschappen. Veel last had Jo de Boer van een negenoog in z’n nek (een zeer pijnlijke ontsteking). Door de dokter werd zwavel als medicijn voorgeschreven, maar de pijn en de bulten gingen niet weg.

Van Pater Haveman kreeg hij toen het advies om het boek van natuurgenezer Voorhoeve te lezen. Toen Jo hierna homeopathische middelen gebruikte, genas hij van de negenoog-infectie. Zo werd bij Jo de Boer de interesse voor homeopathie gewekt en ging hij zich hierin steeds verder bekwamen. Boeken over natuurgeneeskunde en kruiden werden door hem gelezen en vele cursussen gevolgd. Ook volgde Jo de Boer een opleiding tot natuurgenezer. Hij werd een autoriteit op dit gebied. Voor een consult bij Jo de Boer waren er soms wel wachttijden tot 3 maanden.

Uit het hele land vandaan kwamen de mensen langs, waaronder ook Bekende Nederlanders als Rob de Nijs, Piet Bambergen, Johnny Kraaikamp, etc. Het assortiment van drogisterij/reformwinkel Jo de Boer werd in de loop der jaren steeds meer uitgebreid. Ook zijn dochters Gon (met 50 jaar ervaring in het drogisterij-vak) en Anneke (ook al 45 jaar in de zaak werkzaam) droegen hun “steentje” bij tot de groei en bloei van Drogisterij Jo de Boer, waar het assortiment in de loop der jaren steeds meer uitbreidde.

Vierde generatie

Gon en Anneke de Boer hebben de zaak, in de geest van hun vader Jo de Boer, voortgezet. Ook Christine Knegt maakt al 35 jaar deel uit van het Jo de Boer-team. De derde generatie: Sylvia en Marsha Koning (de dochters van Gon) zijn al 4 jaar in de zaak werkzaam. Sandra Koning (ook familie) staat al 2 jaar in de zaak. De vierde generatie kondigt zich aan met Nikita de Groot. Op 1 juli begint ook Gerda Kwakman in Drogisterij de Boer te werken. Op die datum stopt Gon ermee en neemt dochter Marsha de taak van Gon over om samen met Anneke Molenaar-de Boer de drogisterij/reformzaak voort te zetten. Het team van Jo de Boer heeft alle benodigde papieren in huis. Zij nemen er alle tijd voor om aan de klant een goed en passend advies te geven. Het assortiment natuurvoeding is de laatste jaren enorm uitgebreid. Van havermout tot glutenvrije producten, suiker- en lactosevrije producten, Skal-gecertificeerde artikelen. Verder zijn er over de 200 soorten kruiden verkrijgbaar. “En wat er niet is, is er morgen”, vertellen de dames, want als iets niet voorradig is wordt het meteen besteld. Drogisterij Jo de Boer is verder gespecialiseerd in homeopathie, reform- en natuurvoeding, Phyto-therapie (kruiden) en in make-up voert men het merk John van G. In het assortiment voert men ook Hartog’s brood. Kortom bij Drogisterij Jo de Boer is er de ideale mix voor een gezonde levensstijl. Gon de Boer, al 50 jaar in het vak: “Het werken in een drogisterij is niet meer te vergelijken met vroeger. Toen moesten we alles nog zelf maken en was het een soort apotheek. Dat mag tegenwoordig niet meer. Goed advies vinden we heel belangrijk. We blijven een echt familiebedrijf en gaan nu voor het 100-jarig bestaan. Misschien halen we dan ook ooit nog het predicaat Koninklijk Hofleverancier”.

Akties op 1 mei 65 jaar Jo de Boer

Vanwege het 65-jarig bestaan van Drogisterij Jo de Boer zijn er voor de klanten leuke en aantrekkelijke acties. Vandaag, 24 april, is er op alle Puro-producten 20% korting.

Op woensdag 1 mei is het 65-jarig bestaan met de volgende acties/aanbiedingen:

•, 20% Korting op alle make-up van John van G. In de zaak is ook een visagiste aanwezig om gratis advies te geven.

•, 20% Korting op de Royal Green Cocosolie.

•, Elke klant mag een draai geven aan het Rad van Fortuin waarmee leuke prijzen te winnen zijn.

•, Karin en Max van Engelen Stralen leggen gratis de engelenkaarten.

•, Clown Peppino is woensdag 1 mei ’s middags present van 14.00-16.00 uur om zijn ballonnencreaties uit te delen aan de kinderen.