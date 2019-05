‘Ik vind persoonlijk de blije gezichten van tevreden klanten het mooiste’

Bloembinderij Roses & More komt met leuke acties voor de klant

Bloembinderij Roses & More is al vele jaren een begrip in Volendam, op het gebied van bloemen, planten, woonaccessoires, bruidswerk en rouwarrangementen. Twee jaar geleden verhuisde de winkel naar de huidige locatie in de Van Baarstraat, waar veel meer ruimte kwam voor de buitenbeplanting en een breder assortiment potterie en woonaccessoires. Hennie en Rina Veerman namen de zaak over en gaven de winkel een geheel nieuwe uitstraling, samen met Vanessa en Lida. Na twee jaar zijn Rianne en Cindy ook aan het team toegevoegd. Roses & More is een erkend leerbedrijf en staat altijd open voor stagiaires.

Door Laurens Tol

Hennie, Rina en de meiden van Roses & More komen regelmatig met leuke acties. Zo organiseert de winkel van 29 april tot en met 4 mei de ‘Roses & More Feestweek’.

,,Tijdens deze week verloten we elke dag drie prijzen onder onze klanten. Iedereen die iets koopt in die periode krijgt een lootje. Aan het eind van de dag worden de winnaars bekendgemaakt en deze mensen kunnen mooie prijzen tegemoet zien. Zo verloten we bijvoorbeeld boeketten, buitenbloembakken, geurpakketten en cadeaubonnen. Elke dag zijn er weer andere prijzen te winnen. We zijn vorig jaar begonnen met deze actie en dit idee werd heel goed ontvangen door onze klanten”, vertelt Rina.

‘Je kunt wel zeggen

dat ik het hele land

doorkruis voor Roses & More’

Moederdag is traditioneel een belangrijke dag voor mensen om bloemen te schenken. Mooie boeketten en opgemaakte buitenbakken horen daar echt bij. Roses & More komt met een speciale actie voor deze gelegenheid. ,,We hebben in onze winkel een Moederdag-actie waarmee klanten een bloemabonnement voor een bepaalde tijd kunnen winnen. Een bloemabonnement houdt in dat wij elke week of om de week nieuwe bloemen komen bezorgen op een gewenste locatie. Veel klanten en bedrijven hebben al zo’n abonnement bij ons.”

Welke wens de klant ook heeft, bij Roses & More is veel mogelijk. Hennie vertelt: ,,Mensen benaderen ons regelmatig met verzoeken voor bepaalde soorten bloemen en planten die wij niet altijd in de winkel hebben. We doen dan ons best om via ons netwerk van bloemenkwekers aan deze aanvragen te voldoen. Wij passen onszelf altijd aan, aan de wensen van de klant. Of dat nu klassiek, modern, landelijk of strak moet zijn! Alle bloem- en plantarrangementen zijn handwerk, dus uniek en worden met veel passie gemaakt. Wij kopen niks kant en klaar!”

Hennie reist het hele land door om de juiste bloemen, planten en andere artikelen in te kopen voor in de winkel. ,,Voordat ik wat inkoop, wil ik het graag eerst zien. Vooral bloemen en planten halen we op vanaf veel verschillende adressen. Hierbij kun je denken aan kwekers en bloemenveilingen. Vanmorgen was ik bijvoorbeeld nog in Ter Aar, wat bij Gouda ligt. Verder rijd ik met de bus langs plekken als Boskoop, Amsterdam en Venlo. Je kunt wel zeggen dat ik het hele land doorkruis voor Roses & More.”

‘Als ik bijvoorbeeld weleens

een boeket of bloemstuk bezorg

bij mensen en zij openen

de deur met een grote glimlach,

dan ben ik om’

Wat het eigenaar zijn van een bloemenwinkel zo mooi maakt, daar kan Rina kort over zijn. Rina: ,,Ik vind persoonlijk de blije gezichten van tevreden klanten het mooiste. Dat maakt dat het dankbaar werk is dat we doen. Als ik bijvoorbeeld weleens een boeket of bloemstuk bezorg bij mensen en zij openen de deur met een grote glimlach, dan ben ik om. Daar doe ik het voor. Bloemen brengen een gevoel van blijdschap en vreugde teweeg bij veel mensen. Een mooi rouwarrangement kan ook troost bieden. Bloemen zijn passend bij veel gebeurtenissen in het leven.”

Roses & More is als bloemenwinkel geheel aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. ,,Onze website wordt op dit moment geheel vernieuwd. Daarnaast kunnen klanten hun bestellingen ook doorgeven via WhatsApp en e-mail, wat al vaak gebeurt. Laatst bestelde er zelfs iemand vanuit Frankrijk. Veel klanten betalen ons ook via de dienst ‘Tikkie’. Wij staan zeker open voor dit soort dingen. Er is alleen één voorwaarde bij elke nieuwe ontwikkeling. Hennie en ik organiseren niks nieuws zonder de instemming van onze meiden, met hun grote kunde en ervaring”, besluit Rina.



Roses and More

Burgemeester van Baarstraat 22

1131 WV Volendam

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur - 18:00 uur

Zaterdag van 08:30 uur - 16:00 uur

Telefoon: 0299-35 11 97

E-mail: info@rosesandmore.nl

www.rosesandmore.nl