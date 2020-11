Brian van der Leest steunt lokale horeca met burpee mile

Update

,,Het is geen favoriete oefening bij de meeste mensen, maar ondanks dat gaan we toch de burpee mile afleggen komende zondag”, lacht Brian van der Leest. De man achter Sportcentrum B-Active slaat twee vliegen in één klap, door de deelnemers een intensieve, maar gezellige trainingsmiddag te garanderen en terwijl hij dat doet, gaan de opbrengsten naar de lokale horecaondernemers. ,,De horeca heeft het slecht getroffen met de maatregelen tegenwoordig. Ik ben natuurlijk blij dat wij als sportschool open mogen blijven, maar ik heb het idee dat de huidige maatregelen voor de horeca niet helemaal eerlijk voelen.” Zondag aanstaande wordt vanaf 11.00 uur ’s ochtends het startsein ingezet voor de zware, 1,6 kilometer durende tocht. ,,Deelnemers betalen ieder € 10,- en het totaalbedrag wordt verdubbeld door B-Active. De volledige opbrengst komt ten goede aan de lokale horeca.” Door Kevin Mooijer





De burpee staat volgens Brian bij weinig mensen in de top 3 favoriete oefeningen. ,,Een burpee begin je vanuit staande positie, vervolgens ga je in squat en druk je je handen tegen de grond. Terwijl je handen op de grond blijven spring je met je benen naar achteren zodat je in plankpositie komt. Daarna kom je via de zelfde weg weer overeind.”

De loodzware oefening vergt veel kracht en uithoudingsvermogen van de deelnemers. ,,Het is de bedoeling dat alle deelnemers de eindstreep halen, dus we staan ook teams tot vier personen toe. Er zullen weinig mensen zijn die de 1,6 kilometer in deze positie alleen kunnen afleggen. Een buddysysteem werkt geweldig bij dit soort oefeningen. Je kunt bijvoorbeeld met je buddy of buddy’s afspreken dat je om de vijf burpees afwisselt.”

Door het maximum aantal deelnemers rond de dertig personen te houden, is Brian in staat om de RIVM-maatregelen te handhaven. ,,De deelnemers starten niet gelijk, waardoor mensen niet bij elkaar in de buurt komen. De starttijd van de fanatiekelingen wordt verdeeld tussen 11.00 en 12.00 uur. Het beginpunt is voor de deur van Sportcentrum B-Active, vervolgens volgen we een route over de dijk. We werken nog aan de exacte route. Het wordt of bij het Havengat naar beneden of om Spaander heen, daarachter naar beneden en weer terug naar B-Active. Wat wel vaststaat, is dat we precies een mijl (omgerekend 1,6 kilometer) zullen afleggen.”

Voor deelname wordt € 10,- inschrijfgeld gerekend, dat ten goede komt aan de lokale horeca. ,,Je mag in deze tijd geen evenementen organiseren. We zijn nog met de gemeente rond de tafel geweest om te kijken of het mogelijk was om er een soort sponsoractie van te maken, maar dan heb je al gauw met een evenement te maken. Vandaar dat we met een maximum aantal personen werken en een aangepast schema hanteren. Omdat we onder deze omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om iets grootschaligs te organiseren, heb ik besloten om de uiteindelijke som van het inschrijfgeld te verdubbelen. Naar mijn mening wordt de horeca niet fair behandeld door de overheid. Ik ben dankbaar dat wij als sportschool onze deuren geopend mogen houden, maar om de horeca een klein hart onder de riem te steken, willen we ons steentje bijdragen.”

,,Ik ben momenteel bezig met het benaderen van de cafés op de dijk met de vraag of ze wat shotjes of biertjes klaar kunnen zetten op het moment dat de deelnemers langskomen. Eén biertje zal je prestatie niet belemmeren, dus dat moet kunnen. De cafés turven af wat er opgegaan is en na afloop kom ik dat afrekenen. Wat er vervolgens overblijft van de pot, gaat naar de VVV, die er op hun beurt weer voor zorgt dat het bij de horeca terecht komt.”

Brian garandeert dat het een sportieve, gezellige dag gaat worden. ,,Hou je van een uitdaging en wil je de horeca een hart onder de riem steken? Schrijf je dan in door te mailen naar info@sportcentrumb-active.nl of bel/app naar 0623597886.”