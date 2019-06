Buurtfeest voor oplevering Keetzijde

Vrijdag om 17.00 uur was er een buurtfeest voor de nieuwe woonwijk Keetzijde in De Broeckgouw. Dit vanwege de oplevering van de wijk, die nu goed als klaar is. Er zijn 88 adressen en de meeste woningen zijn al betrokken door de bewoners van deze fraaie en ruime wijk. Het buurtfeest werd aangeboden door de gemeente.