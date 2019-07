Cheque van “Le Pompadour” voor CarMar

Op zondag 7 juli vierde Restaurant “Le Pompadour” aan de Haven haar 25-jarig bestaan. Het werd een super gezellig en druk bezocht jubileumfeest. Jan en Lida Zwarthoed (Pom) en Kino en Gina Eerdhuijzen konden tijdens het feest zo’n 450 genodigden verwelkomen.

Ze wilden geen cadeaus, maar als men toch iets wilde geven, dan kon een donatie gedaan worden voor Stichting CarMar, dat in De Broeckgouw het Huis van CarMar voor jong volwassenen met een beperking realiseert.

De actie leverde een prachtig bedrag op. Donderdag kon Jan Tol (Nonnie), de voorzitter van Stichting CarMar, in restaurant “Le Pompadour” de cheque in ontvangst nemen van maar liefst 8.800 euro. De schenking werd in grote dank aanvaard.