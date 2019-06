‘Vanuit mijn ervaring weet ik dat mensen met ASS ook grote mogelijkheden hebben’

Coachpraktijk Ban Pé wil mensen met autisme helpen aan beter leven

Melisa Visser leidt een coachpraktijk in Volendam voor jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Na afronding van haar HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), werkte zij al zo’n tien jaar als zorgverlener. Ze heeft zich gespecialiseerd in het coachen van mensen met autisme. Er is namelijk nog weinig specialistische hulp voor mensen met deze aandoening, of anders is er een lange wachtlijst voor.

Door Laurens Tol

Melisa verdiepte zich in autisme om mensen die ermee te maken hebben beter te kunnen helpen. Sommigen lijden aan deze stoornis, of kenmerken ervan, zonder ooit een diagnose te hebben gehad.

Melisa vertelt: ,,Een aanzienlijk deel van de bevolking lijdt aan bepaalde vage klachten die zijzelf niet kunnen plaatsen. De omgeving van deze mensen weet hier vaak ook geen raad mee. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld kenmerken zoals: geen energie meer hebben na een dag werken en niet optimaal kunnen functioneren tijdens het werk, ondanks veel vakkennis. Deze mensen voelen zichzelf ook vaak onbegrepen door hun werkgever en collega’s.”

Deze en andere moeilijkheden kunnen het gevolg zijn van autisme. ,,De aandoening kan ook resulteren in klachten waar een dokter moeilijk iets tegen kan doen. Om onverklaarbare reden slecht slapen en buikpijn kunnen er het gevolg van zijn. Graag wil ik mensen helpen die met dit soort verschijnselen kampen. Ik wil ze bijstaan om de controle over hun eigen leven weer terug te krijgen. Mensen met autisme hoeven zichzelf niet minder te voelen dan anderen.”

‘Het doel is dat deze mensen

zich weer gelijk voelen aan

anderen en daarbij geen last

meer hebben van een negatief stempel’

Een coachingstraject van gemiddeld drie maanden in de praktijk van Melisa, kan de kwaliteit van leven aanzienlijk helpen verbeteren. ,,Dit doen we uiteraard samen. Ik ben als autismecoach slechts een middel om iemand te begeleiden naar het uiteindelijke resultaat. Het doel is dat deze mensen zich weer gelijk voelen aan anderen en daarbij geen last meer hebben van een negatief stempel. Dit leidt tot meer rust en energie in zowel het werkende, als het persoonlijke leven.”

Melisa is afkomstig uit Aruba en emigreerde in 2005 naar Nederland om de opleiding SPH te gaan volgen. ,,Ik heb ervoor gekozen om mijn praktijk ‘Ban Pé’ te noemen. In het Papiaments betekent dit: we gaan ervoor! Dit is een boodschap die ik graag aan iedereen wil meegeven die ik coach. Als iemand zichzelf graag wil verbeteren, dan gaan we daar samen voor. Vanuit mijn ervaring van ruim tien jaar weet ik dat mensen met ASS (Autismespectrumstoornis) ook grote mogelijkheden hebben.”

Mensen met autisme lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. ,,Velen hebben moeite om zichzelf ergens op te concentreren. Het overzicht over hun leven bewaren, is ook lastig voor mensen met ASS. Daar vloeit dan weer uit voort dat ze moeilijk keuzes kunnen maken. Tijdens het coachingstraject gaan we daar uitgebreid op in. Mensen met autisme vinden het ook vaak lastig om zichzelf in te leven in iemand anders. Sociaal contact kan daardoor zwaarder zijn voor hen.”

Als mensen zich herkennen in deze symptomen, dan kunnen ze contact opnemen met Melisa. ,,We kunnen dan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek afspreken. Tijdens deze ontmoeting kan ik alvast wat tips geven, zodat er al vooruitgang kan worden geboekt. Het kan een eerste stap zijn in het meer ontspannen door het leven gaan. Dit leidt waarschijnlijk weer tot het beter kunnen uitvoeren van werk en het meer kunnen genieten van het leven.”

Meer informatie over Ban Pé autismecoach is te vinden op de website: www.ban-pe.nl Er kan ook rechtstreeks contact worden gezocht via het mailadres: melisa@ban-pe.nl.

Het adres van de praktijk is: Franekerlaan 18, 1132 LE Volendam.



Foto Melisa Visser Ban-Pé Foto Blaauw