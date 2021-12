Controle industrieterrein Volendam: klinkend resultaat

Vandaag zijn er controles uitgevoerd op een industrieterrein in Volendam. Een goede samenwerking tussen politie, douane, veiligheidsregio, omgevingsdienst en de gemeente. De controle was niet voor niets en heeft een klinkend resultaat opgeleverd.

Bron gemeente Edam-Volendam

Still uit video social media

Resultaat

In bedrijfspanden aan de Marconistraat en de Papaverstraat zijn maar liefst vijf hennepkwekerijen gevonden. Allemaal zo grootschalig dat het werk van criminelen moet zijn. De brandweer heeft geassisteerd bij het op veilige wijze ontmantelen van de kwekerijen. De politie doet verder onderzoek naar de strafbare feiten. Er zijn ook twee bedrijfsvoertuigen in beslag genomen die vermoedelijk zijn betaald met geld dat in de hennepteelt verdiend is.

Op drie plaatsen is geconstateerd dat bedrijven onjuist omgingen met de opslag van gevaarlijke stoffen. Dat kon gelukkig ter plaatse worden opgelost. Verder is een illegale woning beeld gekomen.

Veiligheid

Tijdens de controles is niemand in gevaar gebracht. De hulpdiensten zijn, op basis van hun professionele deskundigheid, voorzichtig te werk gegaan. Maar dat betekent niet er helemaal geen risico is geweest.

In de hennepkwekerijen die vandaag zijn aangetroffen was apparatuur aanwezig om het gehalte CO2 (koolstofdioxide) in de lucht te verhogen. Hennepplantjes groeien dan harder, maar voor mensen is zo’n atmosfeer levensgevaarlijk. Met de elektra was geknutseld. Bij kortsluiting was brand of zelfs een explosie mogelijk. De criminelen die deze vijf kwekerijen hebben gebouwd, dachten alleen om hun winst en niet om risico’s voor omwonenden.

Vervolg

De politie doet onderzoek naar strafbare feiten. Zolang de onderzoeken nog in behandeling zijn, zal de politie geen verdere bijzonderheden naar buiten brengen. De gemeente zal handhaven op de geconstateerde overtredingen die onder het bestuursrecht vallen. Mogelijk volgt daarover in de loop van volgende week verdere berichtgeving.

Signaal

Met de onaangekondigde integrale controle willen de gemeente Edam-Volendam en de samenwerkingspartners een signaal afgeven. Bedrijventerreinen kunnen helaas aantrekkelijk zijn voor illegale activiteiten. Maar ook op bedrijventerrein wordt gehandhaafd.

Regionaal plan

De actie in Volendam is onderdeel van een regionaal plan om de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren. In de regio Zaanstreek-Waterland zijn eerder integrale controles gehouden. In de loop van komend jaar worden deze onaangekondigde controles in de hele regio voortgezet. En dat kan dus ook in Edam-Volendam zijn.

Meld Misdaad Anoniem, telefoon (0800) 7000

Help de politie en andere opsporingsdiensten om criminele activiteiten tegen te gaan. De overtredingen die bij de controle vandaag zijn gevonden, zijn alleen maar negatief voor de buurt en voor omwonenden. U kunt helpen daartegen op te treden.

Als u kennis heeft van strafbare feiten, kunt dat geheel anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem. De werkwijze van dit meldpunt garandeert uw anonimiteit.

Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week bereikbaar, via telefoonnummer (0800) 7000.

Op de website van Meld Misdaad Anoniem (ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl) vindt u meer informatie. Als u uw melding liever online doorgeeft, is op deze website ook een meldingsformulier te vinden. Uiteraard ook dat geheel anoniem.