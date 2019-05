Dak zit erop van het Huis van CarMar

De bouw van het Huis van CarMar in De Broeckgouw vordert gestaag. Vorige week werd het dak boven het thuis voor jong volwassenen met een handicap geplaatst. Zodoende is het hoogste punt van de bouw bereikt door aannemingsbedrijf Van den Hogen.

Met giften vanuit de bevolking en het bedrijfsleven wordt de realisatie van dit Huis van CarMar mogelijk gemaakt. Jan Tol (Nonnie), voorzitter van de Stichting CarMar, kon al vele cheques in ontvangst nemen.

“We bouwen wel maar we zijn er nog niet”, vertelde hij. Er is ook een mogelijkheid om obligaties te kopen, zodat men de bouw van dit thuis ondersteunt. In de Nivo komt weer een inschrijfformulier te staan om dit prachtig initiatief mogelijk te maken.

www.stichtingcarmar.nl