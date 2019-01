De App van Hein Online is 100% op de ondernemer gericht

Tijdens de Hein Koning Klantenavond van afgelopen woensdag introduceerde Tom Koning de Hein Online App. Een paar klanten hadden de app al uitgeprobeerd en waren heel enthousiast. Maar een zaal vol met ondernemers is toch andere koek. Echter, ook hier waren de reacties positief. “Ideaal, alle cijfers in mijn broekzak.”

Privéopname

Tom kijkt zeer tevreden terug: “Een live-demo brengt altijd risico’s met zich mee. Gelukkig liep alles goed. En ik kon deze ondernemers live laten zien dat de app echt voor hen is gemaakt. Er zitten zaken in die je in geen enkele andere boekhoudapp tegenkomt. Bij ons zie je bijvoorbeeld direct hoeveel geld je privé tot vandaag hebt opgenomen. Ondernemers onderschatten vaak hoeveel dat is en als je ze daar aan het eind van het jaar mee confronteert is het te laat.”

Voorlopige aanslag

“Ook goed om te weten voor elke ondernemer is of zijn voorlopige aanslag van de Belastingdienst wel gelijke tred houdt met de winst die hij maakt. Misschien gaat het wel veel beter dan vooraf bedacht. Dat is mooi, maar dan moet je wel belasting bij betalen. En dan zijn veel ondernemers teleurgesteld. Met de app zien ze altijd hoe ze ervoor staan. En ze kunnen via de app doorgeven of ze de voorlopige aanslag willen aanpassen.”

Foppe de Haan

Op de klantenavond sprak ook Foppe de Haan, de bekende voetbaltrainer. De parallel tussen voetbal en ondernemen is groot, liet Foppe zien. Als je geen helder doel voor ogen hebt, kom je nooit verder. En je loopt het risico dat de één linksaf wil, de ander rechtsaf en de derde rechtdoor. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen de ondernemer en zijn boekhoudkantoor. Je moet van elkaar weten waar je mee bezig bent en deze kennis regelmatig delen en toetsen. En af en toe een schouderklopje zegt Foppe. Daar heeft nog nooit iemand een blessure van gekregen!

Tom liet in een klein half uur alle belangrijke functies van de app zien. Bijvoorbeeld de huidige winst en de verwachte liquiditeit op korte termijn. Tom: “Dat zie je op je scherm en dus kun je meteen maatregelen treffen en problemen voorkomen of juist extra investeren. Verder heb je op de app natuurlijk functies als openstaande posten nakijken, aanmaningen versturen en facturen betalen. Je weet elke dag hoe je er die dag voor staat.

Dat is al vier jaar de kracht van Hein Online en nu met de app is dat nog beter.

We kijken naar dezelfde wedstrijd

Tom legt uit waarom: “Ten eerste: een app heeft alleen zin als de cijfers elke dag bij zijn. En bij veel kantoren is dat niet zo. Bij ons wel. Ten tweede: de meeste kantoren werken voor zichzelf met andere software dan waar hun klanten mee online boekhouden. Dat betekent meestal ook dat ze naar verschillende cijfers kijken. In de woorden van Foppe: kantoor en ondernemer kijken niet naar dezelfde wedstrijd!

Bij ons is dat dus wel zo. In Hein Online ziet de ondernemer precies wat wij ook zien. Wij kijken naar dezelfde wedstrijd. Dat is een proces dat wij al sinds 2004 sámen met onze klanten doorlopen. Dat samenspel heeft inmiddels zijn meerwaarde voor de ondernemer én voor ons absoluut opgeleverd. Met de app wordt dat alleen nog maar meer.”

Bijtelling auto van de zaak

“Laatste voorbeeld: privégebruik auto van de zaak. Voorheen belden we onze klanten jaarlijks over de cataloguswaarde en de bijtelling. Nu staat dit in de app en kan de ondernemer die op elk moment zelf wijzigen of bevestigen. Dat scheelt ons niet alleen veel tijd, de ondernemer komt nooit voor verrassingen te staan. En dat is uiteindelijk onze rol: actuele cijfers en een goed advies. De Hein Online App is weer een nieuwe stap hierin.”

De Hein Online App is voor alle kleine en grote ondernemingen, verenigingen en stichtingen.