Ouderen laten geld liggen wanneer de partner het verpleeghuis ingaat

‘De besparing kan soms oplopen tot wel 20.000 euro’

Veel ouderen waarvan de partner het verpleeghuis ingaat, laten geld liggen. Dat is een doorn in het oog van financieel expert Ciska Riezenkamp. Met haar bedrijf Fitbudget helpt zij ouderen in deze situatie een besparing te realiseren die soms kan oplopen tot wel 20.000 euro.

Fitbudget bestaat al enkele jaren en is nu actief in de regio Edam-Volendam. Dat betekent dat ouderen in deze regio nu ook gebruik kunnen maken van de voordelen die het Fitbudget OntZorgt biedt. ,,Als uw partner is opgenomen in een verpleeghuis betaalt u hiervoor een eigen bijdrage”, begint Ciska Riezenkamp van FitBudget Ontzorgt. ,,Deze kosten kunnen aardig oplopen en komen bovenop de vaste lasten die u al betaalt. Wanneer u de administratie echter op een andere manier inricht kan dit vaak een flinke besparing opleveren.”

Ciska heeft zich gespecialiseerd in financieel advies rondom de verpleeghuissituatie en onderzoekt graag wat er voor haar klanten mogelijk is. ,,In de praktijk gaat het echt om flinke bedragen. Gemiddeld realiseren wij een besparing van 7.000 euro per jaar. Dat zijn bedragen die ouderen echt in hun portemonnee voelen. Het voordeel bestaat enerzijds uit minder eigen bijdrage en minder belasting betalen en anderzijds juist meer AOW/pensioen ontvangen. Ook als de partner al een poosje in een verpleeghuis woont of na een verblijf in een verpleeghuis is overleden, is er vaak nog voordeel te realiseren.” Ciska betreurt dat hier zo weinig over bekend is en dat veel ouderen dus flink wat geld mislopen. ,,Je gunt onze ouderen toch een mooie oude dag? Dat wordt toch een stuk realistischer met zo’n financieel voordeel.”

Wilt u meer weten over FitBudget OntZorgt, neem dan contact op met Ciska Riezenkamp. Ciska maakt graag een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. Zij voegt nog toe: ,,Wij gaan voor u aan het werk en regelen alles met de verschillende instanties. U hoeft dus niets te doen.” De complete service is op basis van ‘no cure, no pay’. ,,Dus als we geen voordeel vinden, kost het de klant niets. Realiseren we wel een besparing, dan is onze eenmalige vergoeding 20% van het voordeel over het komende jaar.

Wilt u krijgen waar u recht op heeft en niet te veel betalen? Neem dan contact op met Ciska Riezenkamp: tel. 06-19952210. Of kijk voor meer info op www.fitbudget.nl