De Jozef wil het verenigingsgevoel weer terugbrengen

Dagelijks is het St. Jozef gebouw geopend voor haar leden. Doordeweeks van 16.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 13.00 uur. ,,We merken als vereniging dat de interesse voor clubactiviteiten aan het afnemen is. Wanneer oude leden afhaken of komen te overlijden, worden deze plekken niet meer opgevuld door nieuwe leden. Het lijkt er bijna op dat men ‘digitaal’ samenzijn via pc, iPad, telefoon of laptop makkelijker vindt dan nog de behoefte te hebben daadwerkelijk samen te zijn of komen op sociale bijeenkomsten”, start Johan Boettie Bond zijn betoog.

Door Kevin Mooijer

,,Ik heb het niet alleen over de jongere generatie, maar ook vijftigplussers. Tijdens een avondje, een etentje, of een sociaal evenement is de telefoon niet meer weg te denken. Ik betrap mezelf er ook af en toe op. Ik begrijp dat tijden veranderen, maar ik zie het als mijn missie om mensen te doen realiseren hoe belangrijk sociale contacten, clubs en gezamenlijke activiteiten zijn. En, laten we eerlijk zijn, de leukste selfies, de leukste ‘Insta story’s,’ de leukste ‘Snaps’ of ‘Facebook’ foto’s of filmpjes maak je toch echt ook wanneer je het samen gezellig hebt met elkaar. Wij proberen met de St. Jozef nog altijd zoveel mogelijk te organiseren voor onze leden. Iedereen is welkom!”

Oorzaak

De reden waarom men tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend lid wordt van een verenging heeft volgens ervaringsdeskundige Johan Boettie – hij is inmiddels 45 jaar actief in het verenigingsleven - met verschillende aspecten te maken. ,,De technologie, met de telefoon als grootste invloed, zorgt dat mensen minder ‘fysiek’ sociaal worden. Als je op straat loopt zie je mensen alleen nog naar hun schermpje kijken. Een ‘Hallo’ kan er vaak niet meer vanaf als je iemand tegen het lijf loopt, om daarna wel een zwaaiende emoji via WhatsApp van diegene te ontvangen. Ik vind dat een kwalijke zaak.” Sociale bijeenkomsten, anders dan de ook door de Jozef georganiseerde grotere feestavonden, zijn tegenwoordig ver te zoeken vindt de St. Jozef manager. ,,Verenigingsgebouwen uit omliggende gemeentes zijn inmiddels bijna allemaal opgeheven. En dat allemaal vanwege gebrek aan interesse, of het door hen niet voldoende anticiperen op een maatschappij die verandert en die andere wensen, verwachtingen en behoeftes heeft. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we in Volendam nog verenigingsgebouwen hebben. Je ziet het aan de laatste aanmeldingen die we hebben ontvangen. Mensen uit Edam, Monnickendam en Purmerend die zich bij ons willen aansluiten omdat ze in hun omgeving niks hebben om te bezoeken.

Laatst stapte hier een oudere man uit Limburg binnen. Hij was een paar uur met het openbaar vervoer onderweg geweest om een even simpele als trieste reden; hij voelde zich eenzaam en was op zoek naar aanspraak. De man vertelde dat er in zijn gemeente bijna niets georganiseerd werd. Dat hij hier met open armen werd ontvangen zorgde voor veel emoties. Ik gaf hem een kop koffie en vertelde wat we hier zoal doen en organiseren. Het lijkt allemaal zo normaal, maar je merkt pas hoe ‘normaal’ iets is, als het er niet meer is en niet meer georganiseerd wordt. De emotionele reactie van deze Limburgse meneer over het gemis aan sociale cohesie in zijn gemeente deden mij ook de ogen openen. “ Het zit de Volendammer duidelijk hoog. ,,Als we niet uitkijken bestaan we straks niet meer. De Jozef heeft niet het voordeel van subsidies en moet de eigen broek ophouden. Dat is niet altijd even makkelijk met zo een omvangrijke organisatie. Het hebben van een BV waarin commerciële activiteiten worden ontplooid is daarom van cruciaal belang voor de St. Jozef. Maar ook het succes hiervan is en blijft altijd een grote uitdaging Het mooie, maar tegelijk complexe is dat een dergelijk verenigingsgebouw in bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam letterlijk en figuurlijk qua sociale activiteiten volle zalen zou trekken.

In de grotere steden is minder sociale betrokkenheid, minder ‘ons kent ons’ en derhalve is de roep en behoefte aan georganiseerde sociale activiteiten daar nog hoger. “

Frisse herstart

Johan’s nobele streven om aan te sluiten en in te spelen, op een veranderd sociaal landschap, waarin ‘het digitaal delen van elkaars leven’ gemeengoed is geworden, maar waar tegelijk minder animo is om fysiek deel te nemen aan activiteiten, heeft hem doen nadenken over de toekomst.

,,De St. Jozef organiseert een breed scala aan evenementen en bezigheden voor verschillende doelgroepen. Je bent als stel, of alleenstaande, al lid voor # 12,50 per jaar. Als lid ben je dagelijks welkom en ben je automatisch uitgenodigd voor alle activiteiten. We zijn dagelijks geopend en bieden een natje en een droogje aan tegen verenigingsprijzen. We organiseren al biljarttoernooien, jokeravonden, bingoavonden, klaverjasavonden, quizzen en filmavonden. Maar ook activiteiten buiten het St. Jozef gebouw worden door ons georganiseerd en behoren tot de mogelijkheden.

We organiseren waar men behoefte aan heeft. Alles is bespreekbaar en iedereen is welkom.” Dit jaar bestaat de St. Jozef 115 jaar en dat is een mooi moment om de vereniging te voorzien van een impuls aan nieuwe ideeën. ,,We richten ons niet alleen tot de ouderen, maar ook jongeren zijn bij ons meer dan welkom. Voor hen wordt, zo het lijkt ook te weinig georganiseerd. Vroeger, in het oude Pius X gebouw, hadden we 400 jongerenleden. We organiseerden toen de gekste dingen. Van skilooptochten, Nico Dobbelquizzen, tot optredens van Rowwen Hèze. Iedereen deed mee en had een prachtige tijd. En dat kan nog altijd, daar ben ik van overtuigd. Er is niks zo chill als met vrienden en leeftijdgenoten lol te maken. En daar zijn wij Volendammers vrij goed in.

Nu zijn jongeren veroordeeld tot zitjes of hangen ze met hun vriendengroep tot diep in de nacht op straat . Als voor hen het zitje of de straat een beter alternatief is, omdat er kennelijk te weinig voor die jongeren in het weekend wordt georganiseerd waar zij wél enthousiast van worden, wordt het tijd om die uitdaging samen aan te gaan. Als St Jozef willen we jongeren vanaf 18 jaar oproepen met voorstellen te komen over waar zij behoefte aan hebben. Zowel doordeweeks als in het weekend. Jullie zijn welkom om bij ons binnen te stappen en het gesprek aan te gaan. Voorstellen mogen in eerste instantie vanzelfsprekend ook via de social media kanalen aan ons doorgegeven worden. Kom met een voorstel en we kijken wat er mogelijk is. Tevens zijn we op zoek naar jongeren voor achter de bar. Dus zoek je nog een bijbaantje, kom dan langs in de St. Jozef of mail naar

johanbond@jozefvolendam.nl

Dat er behoefte is aan een plek om samen te zijn of mogen komen, is duidelijk gezien de laatste berichten over eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren. Wie weet zijn de St. Jozef, maar ook de PX, straks weer dé plekken voor onze jeugd en oudere generatie. Als we met zijn allen ons steentje bijdragen dan kunnen we het weer op alle vlakken een stuk gezelliger maken in onze gemeente.” Een ding is duidelijk, er staan 2 prachtige verenigingsgebouwen in ons mooie dorp waar vele dorpen en steden jaloers op zijn. Het sociale verenigingswerk moet daarom gekoesterd en behouden blijven.

Een snapchatje bekijken duurt gemiddeld 30 seconden, een prachtige herinnering een heel leven.