Bedrijf in Beeld

De mannen van Next Filters zorgen voor schoon water

Schoon water. Het houdt de gemoederen constant bezig. Is het Nederlands kraanwater nou wel of niet gezond? ,,Het kraanwater in Nederland is drinkbaar, maar het is zeker niet meer wat het geweest is”, zegt Ben Steur, die al 23 jaar werkzaam is in de drinkwaterbranche. ,,Denk aan de chemicaliën die je binnenkrijgt en de kalkaanslag die je apparatuur te verduren krijgt.” De heren van Next Filters bieden hiervoor de oplossing. Ben Steur en Martin Kok hebben in Nederland het alleenrecht om de Big Green te leveren en monteren.

In oktober 2018 hebben de twee Volendammers de krachten gebundeld en zijn samen Next Filters begonnen. Het initiatief ontstond nadat een Amerikaanse kennis van Ben hem aanbood om Nederlands leverancier te worden van de Big Green. ,,Dit waterbehandelingssysteem wordt aangesloten aan de watermeter en voorziet de gehele woning van schoon water. Het water wordt door de Big Green gereinigd met behulp van meerdere filters.”

,,De eerste stap is het sediment filter, vervolgens gaat het water door een actief koolfilter gevolgd door het TAC filter, waarin de mineralen tot kristallen worden gebonden. De kristallen hechten niet meer aan de oppervlakten waardoor kalkaanslag verleden tijd is. En het mooie is dat de mineralen in het water behouden blijven. Je drinkt dus water dat veel gezonder en lekkerder is en je hebt tegelijkertijd geen last meer van kalkaanslag!”, licht Martin toe.

‘Het is zowel efficiënt als gezond’

Het systeem werkt niet alleen in nieuwe woningen, maar het zorgt ook dat bestaande leidingen vol kalkaanslag weer schoon worden. ,,Nu we een paar maanden bezig zijn, krijgen we reacties terug van klanten. Mensen die last van kalk hadden, hebben nu dankzij de Big Green nergens last meer van. Kalk hecht zich aan oppervlakten, apparatuur brandt op gegeven moment door, rubbertjes van kranen drogen uit waardoor de kraan gaat lekken. Dat soort problemen los je op, of voorkom je, door de Big Green aan te sluiten. Het is dus zowel efficiënt als gezond”, vult Ben zijn compagnon aan.

Deze nieuwe technologie werkt op stroming van water en verbruikt dus geen stroom, geen zout en geen chemicaliën. De Big Green is een compact apparaat van 25 bij 47 centimeter, dat vrijwel overal toegepast kan worden.

Actie

Om te vieren dat Next Filters zo goed ontvangen wordt hebben de heren een actie op touw gezet. De normale prijs van de Big Green, inclusief montage, is € 990,- incl. BTW. Tot woensdag 20 maart 2019 krijgen mensen in Edam-Volendam op dit bedrag 15% korting.

Tevens zijn de Volendammers momenteel op de Huishoudbeurs terug te vinden. Ze bieden daar in de Next Filters stand dezelfde kortingsactie aan en het is daar mogelijk om een Big Green te winnen!





Voor meer informatie ga je naar

www.big-green.nl

of bel: 0651566232