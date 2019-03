Medewerkers Intertoys-filiaal De Stient zwaar aangedaan door sluitingsmededeling

‘De situatie was vergelijkbaar met die bij een overlijdensgeval’

Afgelopen vrijdag viel een ontslagbrief op de mat bij de medewerkers van het Intertoys-filiaal in winkelcentrum De Stient. Deze mededeling kwam hard aan bij het personeel. De meesten van hen werken al hun hele werkende leven bij met het speelgoedimperium. Het zijn emotioneel zware tijden voor de medewerkers.

Door Laurens Tol

Het vaste personeel werkt samen al 131 jaar voor Bart Smit en Intertoys. De medewerkers Annemarie Jonk, Angelique Karregat, Alie Schilder en Karin Reijnen zijn vergroeid met het bedrijf en de winkel in De Stient.

Karin Reijnen vertelt: ,,De afgelopen week was bedroefd. Het was zeer spannend. In mijn hoofd vroeg ik mezelf steeds af of ons filiaal wel of niet open zou blijven. Toen bekend werd dat de winkel definitief dicht zou gaan, was ik helemaal kapot. Met name afgelopen vrijdag was het verschrikkelijk. De situatie was vergelijkbaar met die bij een overlijdensgeval. We zitten nog steeds in de rouw met z’n allen.”

‘Er moest ook een bord

worden opgehangen met

daarop de tekst:

‘wij gaan sluiten’;

ik zag voorbijgangers omkijken

en schaamde mezelf dood’

Toen bekend was geworden dat filiaal De Stient gaat sluiten, stapelden de gebeurtenissen zich in rap tempo op voor het personeel. ,,’s Morgens was er een postpakket binnengekomen met daarin de uitverkoopkaarten. Deze moesten meteen in het raam worden gehangen. Dit wilde ik eerst echt niet doen, maar toch moest het. Er moest ook een bord worden opgehangen met daarop de tekst: ‘wij gaan sluiten’. Ik zag voorbijgangers omkijken en ik schaamde mezelf dood. Daarna liep ik als verdoofd door de winkel. Het nieuws ging als een lopend vuurtje. Ineens kwamen er allerlei oud-collega’s en bekenden langs. Hartenpijn bestaat, en dat had ik echt deze vrijdag”, verklaart Karin.

Vorige week ontving het personeel in de nacht van donderdag op vrijdag een mail van de Intertoys-CEO. Om klokslag 0.00 uur werd bekend dat het Portugese ‘Black Swan’ de voormalige Bart Smit-winkelketen had overgenomen. Om 7.30 uur zou aan de medewerkers worden gemeld welke filialen er gaan sluiten. Deze mededeling bleef nog een tijdje uit.

Bedrijfsleider Annemarie Jonk vertelt: ,,Ik ging daarom toch gewoon naar de winkel toe, want er kwam maar geen nieuws. Het was ongemakkelijk, want ik stond op dat moeilijke moment alleen in de winkel. Om 8.45 uur werd ik gebeld op mijn mobiele telefoon. Het nieuws werd meteen bekendgemaakt. ‘Jouw winkel gaat dicht’, kreeg ik te horen. Ik wist niet waar ik het zoeken moest.” Annemarie breekt. ,,Daarna moest ik de mededeling doorgeven aan mijn collega’s en dat was nog veel erger. Ik werk al mijn hele leven samen met deze mensen, vanaf dat ik van het Don Bosco College afkwam. Het was zeer emotioneel.”

‘Jouw winkel gaat dicht’,

kreeg ik te horen;

ik wist niet waar ik het zoeken moest’

Angelique Karregat-Bond is een naast familielid van Bart Smit, de oprichter van het bedrijf. Al op dertienjarige leeftijd begon ze er te werken. Ze startte met het prijzen van artikelen in het magazijn. Ook zij is aangedaan door wat er gebeurd is. Angelique vertelt: ,,In deze winkel zijn we niet alleen collega’s van elkaar, maar ook vriendinnen. We hebben samen zoveel meegemaakt. De personeelsruimte hing vol met prachtige kermisfoto’s, die we na de bekendmaking van ons ontslag snel hebben weggehaald. We worden op een harde manier uit elkaar gehaald. Wij hebben ons hele leven liggen in deze winkel. Het klinkt misschien sentimenteel, maar toch is het zo.”

Dat Intertoys uiteindelijk failliet zou gaan, kwam voor het personeel van De Stient niet als een verassing. ,,Het internet heeft ons de das omgedaan. Jaap Blokker geloofde niet in deze nieuwe manier van winkelen. Hij had nooit gedacht dat dit zo zou opbloeien en dat er zoveel markt voor was. Bart Smit is er als zelfstandig bedrijf wel mee aan de gang gegaan, maar eigenlijk was het toen al te laat. Toen ‘webwinkelen’ in opkomst kwam, ging de neergang zo snel dat het eng was. Er viel niet te concurreren met bedrijven als Bol.com. Ze rekenden daar prijzen die onvoorstelbaar waren voor ons. Langzamerhand gingen we in onze winkel steeds minder verkopen”, legt Angelique uit.

De medewerkers vertellen verder dat er veel klanten zijn geweest die zich lieten adviseren in de winkel en vervolgens het betreffende artikel via internet bestelden. Onder druk van de lagere internetprijzen, ging ook Intertoys kortingen geven in de decembermaanden en op andere momenten. Dit heeft volgens de winkelmedewerkers van De Stient niet bijgedragen aan de winstgevendheid van het bedrijf. Niet alleen het internet is de oorzaak geweest van de teloorgang, volgens hen. Het winkelpersoneel heeft ook het speelgoed van kinderen zien veranderen in de loop der jaren.

‘Bart Smit vindt dit

het allerergst voor het personeel;

hij heeft ons uitgenodigd

om op vrijdag van kermis

nog één keer samen met al

het Volendamse personeel

een groot feest te komen vieren’

Karin vertelt: ,,In mei doen veel kinderen hun Eerste Communie. Vroeger stond er in deze periode een rij in de winkel als de school uitging om kwart over drie. Nu sparen mensen voor iPhones en iPads en komt er geen klant extra in de Eerste Communietijd. Ik tel al zeker drie jaar de rustige maanden in de winkel en vraag mezelf dan af wanneer de klandizie nu eens op gang komt. Tegenwoordig verkopen Kruidvat en zelfs Deen ook allerlei speelgoed. Uiteindelijk met als gevolg dat deze winkel nu weggaat. Mensen groeten mij ook op straat, omdat ze mij kennen van Bart Smit. Deze sluiting is zo ingrijpend voor ons.”

Het winkelpersoneel weet nog niet wat het in de toekomst wil gaan doen, nu het bedrijf waar hun hart ligt failliet is. Men wil er nog steeds niet aan om te vertrekken en ander werk te zoeken. Angelique is er blij mee dat oprichter Bart Smit zijn bedrijf nog op tijd verkocht heeft. Ze geeft aan dat Bart nog altijd zeer geliefd is onder de medewerkers.

,,Hij vindt het faillissement nog het ergste voor het personeel. Bart was een zeer goede baas. Persoonlijk is hij ook een sociale man. Hij heeft ons uitgenodigd om op vrijdag van kermis nog één keer samen met al het Volendamse personeel een groot feest te komen vieren. Ondanks de ellende, zal dit waarschijnlijk een onvergetelijk knalfeest worden”, besluit Angelique.

Foto: Annemarie, Angelique, Karen en Alie in de winkel, waar hun leven (131 jaar werkzame ervaring) ligt, maar die straks gaat sluiten.