De Vooruitgang slaat handen ineen met Stichting WonenPlus

Afgelopen dinsdag vond in de recreatieruimte van complex de Julianaweg de ondertekening van een mooi initiatief plaats. Fred de Boer, directeur van Stichting Woonbeheer De Vooruitgang ondertekende een overeenkomst met Miriam Uitterhoeve van Regionale Stichting WonenPlus (RSWP). ,,Deze samenwerking heeft vanwege landelijke regelgeving even op de tocht gestaan, maar krijgt gelukkig een vervolg”, aldus de Volendammer. ,,Een grote groep senioren in onze gemeente heeft dringende behoefte aan hulp in- en rondom de woning en sociaal contact. WonenPlus biedt daarbij met hulp van vrijwilligers de uitkomst.”

Door Kevin Mooijer

Langer zelfstandig wonen

Veel 65-plussers hebben vanwege leeftijd of gezondheidsproblemen vaak moeite met klusjes in en rond hun woning. ,,Voor onze oudere huurders is het schoonmaken van de gevel of dakgoot, het afstellen van een deurdranger of het vervangen van een kraanleertje vaak geen doen”, vertelt Fred de Boer. ,,Deze werkzaamheden behoren in principe tot de verantwoordelijkheden van de huurder. Maar van mensen op leeftijd, of huurders die kampen met een lichamelijke aandoening, verwachten we niet dat zij de gereedschapskist even uit het schuur pakken om vervolgens het dak even op te klimmen. Wij willen mensen uiteraard helpen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en daarom zijn wij destijds de samenwerking aangegaan met WonenPlus.” Huurders van De Vooruitgang kunnen vanaf heden een beroep doen op deze service.

WonenPlus

Regionale Stichting WonenPlus ondersteunt een netwerk van vrijwilligers. ,,Deze enthousiaste vrijwilligers verrichten op verzoek werkzaamheden bij huurders van de Vooruitgang. Deze huurders moeten 65 jaar of ouder zijn, kampen met een beperking of chronisch ziek zijn en moeten lid zijn van WonenPlus.” Voorbeelden van praktische werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten zijn kleine technische klusjes in woningen, zoals iets ophangen of afstellen, klusjes buiten de woning, zoals het reinigen van de gevel of de dakgoot leeghalen, het op orde brengen van de tuin of het terras, of het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen. ,,Het doel van ons initiatief is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen in hun vertrouwde thuissituatie. Dit doen we niet alleen door middel van praktische hulp, maar vrijwilligers bieden bijvoorbeeld ook ondersteuning bij administratie of computergebruik, of bij het meegaan naar een doktersbezoek.” Los van het feit dat senioren hulpbehoevend kunnen zijn bij praktische situaties, heerst ook het probleem dat veel ouderen eenzaam zijn. WonenPlus leden zijn daarom op doordeweekse dagen tussen 9.30 en 12.00 uur van harte welkom om een kop koffie te komen halen en een praatje te maken op het servicepunt in de Kielstraat 17 te Volendam. ,,Het gezellige vrijwilligersteam is daar op die tijdstippen aanwezig en is altijd in voor een praatje.”

Vooruitgang betaalt mee

,,Onlangs was ik op cursus elders in Nederland. Daar vertelde ik collega’s over onze samenwerking met Stichting WonenPlus. Wat blijkt? De samenwerking die we regionaal hebben met WonenPlus blijkt uniek. Andere woningcorporaties reageerden razend enthousiast. Ik werd gevraagd gelijk meer informatie door te sturen over ons concept. Alledaagse problemen voor senioren of mensen met een aandoening kunnen zo dus op een mooie manier opgelost worden door mensen die graag de helpende hand bieden.”

De Vooruitgang biedt haar huurders aan om de helft van de WonenPlus abonneekosten voor haar rekening te nemen. ,,De abonneekosten betreffen een kleine maandelijkse bijdrage van € 5,- per maand en daarvan betalen wij voor onze huurders dus de helft.”

Voor meer informatie kunt u zoeken op www.rswp.eu of www.devooruitgang.com

Foto: Fred de Boer, directeur van Stichting Woonbeheer De Vooruitgang ondertekent een overeenkomst met Miriam Uitterhoeve (m) van Regionale Stichting WonenPlus (RSWP) onder toeziend oog van Tamara Traupe, consulent RSWP Edam-Volendam.