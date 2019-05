De Women Business Club ging dit keer voor gezondheid!

Vorige week organiseerde de Women Business Club Holland, afd. Waterland & Omstreken op veler verzoek een bijeenkomst in de Amvo van bewuste fysieke en mentale gezondheid. Uiteraard alleen voor ondernemende vrouwen. Initiatiefneemster van de WBCH Waterland e.o. is Linda Karregat van Eczoil, van de overbekende pijlstaartrog-olie, bittermeloen en orthomoleculaire ambachtelijke voedingssuppletie.

Lezing

Willeke Schilder (natuurvoedingsadviseur en vegetarische chef) verzorgde de lezing over gezonde voeding en de verschillende manieren van eten. Welk voeding past bij wie… Tevens ‘Natuurlijk met Willeke & Adriana’ verzorgden het overheerlijke en uiteraard verse eten. Het puur natuurlijke was duidelijk te proeven. De korte presentatrices waren José Veltman van Massagepraktijk Panacee, die de voordelen uitlegde van een ‘stoelmassage-op-de-zaak’, o.a. minder ziekteverzuim en meer tevreden/ontspannen medewerkers.

Ingrid Nijmeijer vertelde haar persoonlijke verhaal wat Body & Mind Release Volendam voor je kan betekenen, zeker als je in 6 weken de belangrijkste innerlijke oorzaken van levensklachten kunt aanpakken.

Orthomoleculair therapeute Jacqueline ter Hofstede sprak namens Pharma Nord, die een wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementenlijn voert.

Tenslotte legde Francis de Ruiter als natuurgeneeskundige uit wat zowel de oorzaken & gevolgen als de oplossingen zijn bij Diabetes Type 2, ook in combinatie met de producten van Eczoil.

Al met al was dit een inspirerende en goed onderbouwde avond, waarbij er onderling open naar elkaar geluisterd werd. Uiteraard werden er ook goede extra zakelijke contacten gelegd, want daar doen de dames het uiteindelijk voor!

Tevens werd het nieuwe product bekend gemaakt van Eczoil bittermeloen tinctuur die geschikt is voor diabetes type 2 en cholesterol en de uitleg hierover… Meer hierover in de volgende Nivo van 15 mei.

Meer weten als onderneemster?

De Women Business Club Holland, afd. Waterland & Omstreken verzorgt al 3 jaar een netwerkavond voor vrouwelijke ondernemers, welke drie keer per jaar plaatsvindt. Zowel startende onderneemsters als de oude rotten in het vak zijn hierbij welkom.

De dames leren aandachtig van elkaar en zorgen ervoor dat ze van elkaar ‘aanbevelingspartners’ worden. Iedereen krijgt de tijd om zich voor te stellen, visitekaartjes te verdelen en er is telkens een goodie bag, die gevuld wordt met de cadeaus/acties van de deelneemsters.

Elke netwerkavond moet - naast de mogelijkheid om zakelijke contacten te leggen - wel extra nuttig zijn. Daarom staat elke meeting in het licht van een thema dan wel heersende vraagstukken. Zo waren de thema’s in de afgelopen 3 jaar bijvoorbeeld: social media, administratie/boekhouding, gezondheid en de AVG-wetgeving.

Wil je jezelf als onderneemster ook verbreden en je netwerk uitbreiden? Neem dan contact op met Linda Karregat-De Boer via

info@eczoil.com of 0621527685 / 0650 99 15 14

Je komt in een warm bad en bent van harte welkom!

Foto: De bijeenkomst van de Women Business Club in “De Amvo” werd door veel ondernemende vrouwen bezocht. (Foto: Mieke Tol).