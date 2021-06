‘Dit was het juiste moment’

,,In mijn hoofd was ik al de koffers aan het pakken”, bereidde Robert Mührens vrouw Ellen zich voor op een nieuw avontuur. ,,Ook ík werd verrast vorige week.” Het leek één van de best bewaarde geheimen, dat de topschutter voor Volendam zou kiezen. ,,Leek, want Volendam was een week geleden nog geen optie”, zegt Mühren, die over enkele weken voor de tweede keer vader wordt, maandagmorgen. Ellen: ,,Opeens ging het snel. Donderdag kwam hij in huis en zei ‘ik ben er uit’. Ik had niet verwacht dat het kon.” Mühren glimlacht. ,,Ik moest vrijdag wel wat mensen op het verkeerde been zetten.”

,,FC Volendam dacht dat het niet haalbaar was”, gaat hij verder. ,,Tot het in een gesprek met mijn zaakwaarnemer, die daar voor een andere speler was, ter sprake kwam. En even later Jan Smit belde om een bakkie te doen. Heb ik hem wel verteld dat ik met meerdere clubs in gesprek ging, maar dat ik open stond voor de FC. Binnen twee dagen werd er een klap op gegeven.”

Nadat vier seizoenen lang het financieel mooie contract bij het Belgische Zulte Waregem sportief gezien als een molensteen om zijn nek hing en hij als huurling – na Sparta en NAC – opbloeide bij Cambuur, waren in binnen- en buitenland veel clubs met serieuze belangstelling. ,,Ik heb gekeken waar ik wel zou willen spelen, en wat bij me zou passen.”

Naast de eredivisieclubs FC Twente en FC Utrecht werd de interesse vanuit China steeds concreter. ,,Het ging om ongelofelijk veel geld.” Ellen: ,,Nu was er nog de enige kans, qua leeftijd. Robert wilde er geen spijt krijgen van als hij die stap niet zou maken. Maar hier hebben we alles op de rit en het financiële plaatje is niet het belangrijkste. Je moet je afvragen of je daar echt gelukkig wordt”, hield zijn vrouw henzelf een spiegel voor.

De competitie daar zou in juli beginnen en tot eind november duren, wat het interessant maakt. Ellen: ,,Zit je daar met twee kleine kinderen voorlopig in quarantaine op een hotelkamer en voor een uitwedstrijd moet hij twee of drie dagen weg.” Robert: ,,Mijn broer Kevin zou te allen tijde meegaan, maar op dit moment is familie vanwege de beperkingen niet welkom. Op een gegeven moment heb ik het afgeblazen. En had ik positieve gesprekken met onder meer NEC en FC Emmen.”

Het was geen ‘per se’ voor hem om hét straks in de eredivisie te laten zien. ,,Prachtig dat FC Twente en FC Utrecht mij wilden hebben, maar mijn gevoel ging gewoon niet die kant op. Misschien pas ik best bij een club als Twente, dat - net als NEC - al vroeg aan de lijn hing en het steeds warm hield, maar misschien zijn het wel te grote clubs en ben ik gelukkiger in de luwte.”

,,Cambuur heeft er alles aan gedaan om me te houden, maar dat lukte niet. Ik vond het wel moeilijk om Emmen en NEC af te bellen, omdat ik bij de mensen een goed gevoel had. Maar deze stap is ook wel logisch. ‘Het is in je achtertuin’, zei mijn broer. Ik heb tegen Volendam gevoetbald en ken de manier van spelen, we creëerden allebei de meeste scoringskansen.”

,,En het gesprek van een jaar geleden voelde ook al goed. Ik vond het netjes dat Jasper van Leeuwen toen toegaf dat ze een fout hadden gemaakt. Vorig jaar vond ik dat het niet kon maken tegenover Cambuur om te vertrekken, nu wilde Jan zó graag dat ik zou komen en dat hét lukt met FC Volendam. Dit was het juiste moment. Over twee jaar zou ik dan komen om hier af te bouwen, nu ben ik in de bloei van mijn leven en wil hier bijdragen aan iets moois. Ze willen er hier voor gaan en extra investeren, er wordt alles aan gedaan. Het gevoel dat ik vorig jaar bij Cambuur had, had ik nu bij Volendam. Deze kans krijg je niet meer.”

,,Er gaan weliswaar vier spelers weg, maar er komen ook nieuwe spelers. Als Kevin Visser weer fit is, heb je met Boy Deul en ik al meer ervaring. Met andere spelers erbij kan het leuk worden. Wim is een goede trainer en met een goed plan kom je zeker in de top vijf. Ik denk dat ik ook in de sfeer een rol kan spelen. Bij Cambuur kon het een speeltuin zijn in de kleedkamer, maar zodra de wedstrijd begon, ging iedereen volle bak en vormden we een ploeg.”

Hij reconstrueert nog even het begin van afgelopen weekeinde. ,,Donderdag kwam het rond, vrijdag moest alles worden opgenomen en werd ik al gesignaleerd op het molenpadje. Vrienden vroegen ‘s avonds of ik een biertje kwam drinken en ik zei dat ik in Emmen zat. Die avond zag ik het filmpje.” Hij begint zelf weer te lachen. ,,Het was echt goud.”

,,Zaterdagmorgen in alle vroegte begon het met appjes en belletjes, uren achter elkaar. Ben ik wel een half uurtje het onkruid uit de tuin gaan halen, zonder telefoon. Ik kreeg hele bijzondere reacties, van de supportersvereniging van Cambuur een hele lap tekst en heel veel mensen van de Cambuur-organisatie reageerden warm. De mensen waren veelal verbaasd, maar begripvol.” Daar heeft het filmpje ongetwijfeld aan bijgedragen. ,,Ik heb zelf ook iets ingesproken voor de fans van Cambuur.” Zoals hij dat vorig jaar deed richting de seizoenkaarthouders.

Ellen: ,Een mooie tijd is ten einde gekomen.” Robert: ,,Dat is de voetballerij. We waren een paar dagen met de Cambuur-selectie op Ibiza en toen we landden, was het koffers van de band pakken en dan zeg je elkaar gedag, dat is best shit. Maar dat is al zó vaak het geval geweest.” Ellen: ,,Maar nu was er wel sprake van een hechte ploeg.” Robert: ,,En met jongens als Sonny Stevens en Erik Schouten ben ik heel vaak opgetrokken.”

Ellen: ,,Ik heb meer moeite met afscheid nemen dan Robert. Helemaal als je ergens een goed gevoel hebt gehad en mensen hebt leren kennen.” Eind juni, als de voorbereiding begint, meldt hij zich weer op het veld van de FC, zeven jaar nadat hij, afsluitend met 25 goals in 34 wedstrijden, op avontuur ging en naar AZ vertrok.

Bij elke club maakte hij mooie en belangrijke goals, maar het werd niet altijd zoals bij aanvang was gehoopt. Toch groeide hij uit tot een fenomeen, zoals één van de voetbalkenners op tv hem dikwijls omschreef. Waarna een andere zogeheten voetbaldeskundige aan een tv-tafel uiteraard iets tegenstrijdigs wilde zeggen, dat Mühren niets in de eredivisie te zoeken heeft. Het is maar net bij welke club en in welk systeem hij komt. De spits zelf ligt er geen seconde wakker van. Druk voelt hij ook straks niet. ,,Ik weet hoe het hier kan gaan, maar ik denk dat mijn omgeving er meer last van heeft dan ikzelf. Trouwens, het komt gewoon goed.”

Van Leeuwen: ‘Twee jaar geleden grote fout gemaakt’

Technisch directeur Jasper van Leeuwen dacht oprecht dat FC Volendam niet tot de opties behoorde van Robert Mühren. ,,Er was immers zoveel te kiezen voor hem én de vraag was of het financieel haalbaar was. Totdat ik vorige week in het gesprek met Roberts zaakwaarnemer Martin van Ophuizen – aangaande een andere speler – nog even over Robert begon en bleek dat die er wel open voor stond. Toen heb ik meteen contact gezocht met Jan Smit en heeft hij met meerdere mensen contact gezocht om het financieel mogelijk te maken.”

,,Twee jaar was het andersom. Jan en Robert hadden al vaker contact en Robert had laten weten dat zijn werkgever Zulte Waregem iets met de huurprijs kon doen.” Het was de tijd dat Team Jonk net was neergestreken bij de FC. ,,Op dat moment zagen wij Zakaria El Azzouzi als onze spits, we zochten een aanspeelpunt, wilden met jeugd beginnen, Robert was net geblesseerd geweest en had niet veel gespeeld. Al snel bleek dat we een grote fout hadden gemaakt. Dat heb ik een jaar geleden ook tegen hem gezegd, toen Wim en ik een lang en goed gesprek hadden met Robert en zijn zaakwaarnemer. Als we de tijd hadden kunnen terugdraaien…”

,,Toen koos hij er voor om bij Cambuur te blijven en dat hij die club trouw wilde blijven, konden Wim en ik absoluut waarderen. Dat tekent de mens.”

Van Leeuwen lichtte Samuele Mulattieri, afgelopen seizoen als huurling van Inter Milaan de spits van FC Volendam, afgelopen vrijdag meteen in over de komst van Mühren. ,,Met Samuele en Inter is contact. Samen zouden ze een mega-duo kunnen vormen en ‘Samu’ zou zich op dit moment geen betere leraar kunnen wensen.”

FC Volendam is bezig na het vertrek van – naast Mulattieri – Micky van de Ven, Franco Antonucci en Marco Tol – meerdere spelers aan te trekken. Van Leeuwen: ,,Het is geen kwestie van ‘alle ballen op Robert en dan komen de punten vanzelf’. Dan zou je én veel druk op zijn schouders leggen én je doet de anderen tekort.”

