Wooncentra over wegvernieuwing Julianaweg:

‘Dit zijn dingen die wij gezamenlijk oppakken’

Het bereikbaar houden van de Volendamse wooncentra gaat een uitdaging worden tijdens de werkzaamheden aan de Julianaweg, die straks op de schop gaat. De komende weken gaan Carré Wonen en Slapen, Tase Wonen en Veerman Wooncentrum afzonderlijk van elkaar in gesprek met bouwteam ‘DeDam’. Tijdens hun spreektijd gaan ze het belang van alternatieve toegangswegen onderstrepen. Verder zullen de ondernemingen enkele ideeën aandragen. Eén ding staat voor de wooncentra al wel vast: de wegvernieuwing zal voor hen niet zonder slag of stoot voorbijgaan.

Door Laurens Tol





Nico Klouwer van Carré Wonen en Slapen bereidde zich al voor op het aankomende gesprek met het bouwteam. Hij bedacht reeds een idee dat hij wil aandragen. ,,Als ze bij ons bedrijf voor de deur bezig zijn, zou ik het wel een goed plan vinden om de toeristen tijdelijk naar het Marinapark te leiden. In plaats van naar het parkeerterrein aan de Parallelweg. Het lijkt mij niet zo handig om al dat verkeer naar deze plek door te laten rijden tijdens de werkzaamheden. Dan krijg je alleen maar opstoppingen. Dit idee ga ik wel aandragen als de omgevingsmanager over ongeveer een week langskomt. Ik ga ervan uit dat ze hier rekening mee houden. Het bouwteam heeft waarschijnlijk ook liever niet dat de toeristenbussen achter elkaar aankomen, terwijl ze bezig zijn met de weg”, vertelt Nico.

‘We kunnen nu al

veel ‘als-scenario’s’

opnoemen, maar

van ‘als’ word je

niet wijzer’

Carré Wonen en Slapen is gevestigd nabij ‘Milieustraat Volendam’, het afvalinzamelstation van de gemeente. Nico maakt duidelijk dat zijn bedrijf altijd prima contact heeft onderhouden met de lokale overheid. Op basis van deze positieve ervaringen heeft hij alle hoop op een ordentelijk verloop van de wegvernieuwing. ,,Wij hebben een enorm goede buurman aan de gemeente. Vaak genoeg hebben we elkaar nodig, beide partijen. Soms moet er een straat opgebroken worden. Dan hebben ze ons nodig en andersom komt ook voor. We kunnen nu al veel ‘als-scenario’s’ opnoemen. Maar van ‘als’ word je niet wijzer. Ik zeg altijd: eerst even afwachten wat ze te zeggen hebben. Onze ervaring is in ieder geval dat de gemeente meestal erg goed meewerkt met ons.”

Nico stelt zich er al op in dat het Julianaweg-project tot overlast gaat leiden en ten koste zal gaan van klandizie. Hij rekent er wel op dat het bouwteam ervoor zal zorgen dat Carré bereikbaar blijft tijdens de wegwerkzaamheden. Wat dat betreft denkt hij dat zijn bedrijf een gunstige ligging heeft nabij andere belangrijke locaties als de Milieustraat en KIVO. ,,Wij promoten altijd naar het publiek buiten Volendam dat we makkelijk bereikbaar zijn. Dat zal tijdens het werk aan de weg waarschijnlijk anders worden. Daar zal het een beetje gaan wringen. We hebben naast de klanten te maken met de vrachtwagens van onze leveranciers. Deze komen uit heel Europa spullen leveren. Nu gaat dat allemaal makkelijk. Zo meteen zal dat even puzzelen worden.”

Daarnaast zal de bezorgservice van Carré mogelijk kunnen gaan lijden onder het wegproject. Het bedrijf heeft twee magazijnen vanwaar het producten levert aan klanten. Een in de locatie aan de Julianaweg en een aan de overkant nabij KIVO. Nico hoopt dat het bouwteam met deze bedrijfsactiviteiten rekening zal houden. ,,Het komt erop aan wat hun plan is. Naar aanleiding daarvan kunnen we misschien bekijken of er dingen niet goed doordacht zijn. Dan zullen wij bepaalde dingen aandragen. Die weg moet een keer onder handen genomen worden. Niet alleen vanwege de bovenlaag, maar ook vanwege alle leidingen eronder. Het zal allemaal wel even gaan duren. Via onze site zullen we onze klanten op de hoogte stellen van eventuele alternatieve routes en dergelijke.”

‘Met name de

elektrische fiets zorgt ervoor dat

mensen de auto eerder laten staan.

Het is dus belangrijk

om hierbij stil te staan bij het

ontwerpen van de nieuwe Julianaweg’

Ronald Plat van ‘Tase Wonen’ heeft morgen een afspraak met iemand van het bouwteam. Tijdens dit gesprek wil hij onder meer het belang van goede fietspaden onderstrepen. Hij denkt dat de fiets als vervoersmiddel in de toekomst alsmaar belangrijker zal worden. ,,Volendam wordt steeds wat voller. Veel mensen pakken daarom al meer de fiets. De normale en tegenwoordig ook de elektrische. Voor de bereikbaarheid zijn goede paden hiervoor daarom belangrijk. Met name de elektrische fiets zorgt ervoor dat mensen de auto eerder laten staan. Het is dus belangrijk om hierbij stil te staan bij het ontwerpen van de nieuwe Julianaweg”, vertelt Ronald.

Net zoals waarschijnlijk alle ondernemers aan de belangrijke verkeersader wijst Ronald erop dat de bedrijven bereikbaar moeten blijven tijdens de werkzaamheden. ,,Anders kan de deur op slot”, zegt hij daarover. Hij hoopt dat de ligging van Tase nabij de Dijkgraaf de Ruiterlaan gunstig zal zijn. Deze weg kan voor klanten mogelijk een toegangsweg zijn als de weg openligt. ,,Een goede wegbewijzering is dan wel essentieel. Niet alleen voor ons, maar ook voor veel andere bedrijven. Er komen bij de Volendamse woonboulevard namelijk een hoop klanten van buiten het dorp. Als de wegvernieuwing begint, zullen we op onze site goed communiceren over alternatieve toegangswegen, zodat deze mensen ons kunnen blijven bereiken.”

Ronald denkt dat de Volendamse wooncentra tijdens de wegwerkzaamheden meer dan ooit met elkaar zullen gaan overleggen. Ze beheren samen de website: ‘Woonboulevard Volendam’, wat een belangrijk communicatiemiddel zal worden. ,,Wij zijn altijd al ‘on speaking terms’ over de koopzondagen. Het is natuurlijk nog geen september 2021. Maar naarmate de start van de wegvernieuwing dichterbij komt, zullen we zeker met elkaar in gesprek gaan over hoe we dit in goede banen kunnen leiden. Dit zijn dingen die wij gezamenlijk oppakken.”

‘Zeventig procent van onze klanten

komt namelijk van buiten Volendam’

Ook Sam Veerman van Veerman Wooncentrum praat morgen met projectteam ‘DeDam’. Tijdens dit gesprek hoopt hij te weten te komen wanneer en hoe lang de weg wordt afgesloten. Dit om zich erop te kunnen voorbereiden als de werkzaamheden beginnen. Sam: ,,Ze moeten goed communiceren in welke fase wat gaat gebeuren. Zo van: we beginnen op die datum en op deze zijn we weer weg. Dat ga ik min of meer eisen. Dan kan ik daar op inspelen. Zeventig procent van onze klanten komt namelijk van buiten Volendam. Aan deze mensen moeten wij dus goed kunnen aangeven welke periode de weg afgesloten is en welke andere route ze kunnen gebruiken.”

Sam ziet het als een mogelijk voordeel dat Wooncentrum Veerman tijdens het wegwerk ook binnendoor te bereiken is via de Dijkgraaf de Ruiterlaan. Al voorziet hij dat deze weg in de desbetreffende periode aanzienlijk meer zal worden belast dan normaal. De route langs de Zeedijk ziet Sam niet als een goed alternatief. Op wat voor manier dan ook, de bereikbaarheid van zijn bedrijf is voor hem van het allergrootste belang. ,,Ik hoop dus tijdens het gesprek te horen hoe ze dit precies gaan aanpakken, daar ben ik natuurlijk wel in geïnteresseerd.”

Net als Ronald benadrukt ook Sam dat de Volendamse wooncentra samen gaan optrekken rond de wegvernieuwing. De gesprekken die de bedrijven afzonderlijk voeren, zullen na afloop uitgebreid worden geëvalueerd. ,,Natuurlijk gaan we dit vraagstuk samen bepreken. Wij zijn benieuwd naar het komende gesprek met het bouwteam. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij alles op een goede manier regelen.”