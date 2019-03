Drie nieuwe Nederlanders na Naturalisatieceremonie

In de Raadszaal van het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk te Edam vond dinsdagmiddag om 17.00 uur een Naturalisatieceremonie plaats. Burgemeester Lieke Sievers kon aan drie ingezetenen van onze gemeente de bekendmaking van het Nederlanderschap verlenen.

Het betrof mevr. Samira Hussein Mohamed (32) afkomstig uit Baidoa (Somalië) en al 6 jaar woonachtig in Oosthuizen. Dhr. Napatrapee Boonkanha (24) afkomstig uit Thung Phayathi (Thailand) en al 9 jaar woonachtig in Volendam. De derde is Dhr. Graig Edward Bostock (50), afkomstig uit Nottingham (Groot Brittannië) en al 25 jaar woonachtig in Nederland (Edam). Zij wonen dus in de drie kommen van onze gemeente.